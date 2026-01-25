Haldun Dormen'e Veda: Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde Tören

Türk tiyatrosunun duayeni Haldun Dormen için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenleniyor.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 11:55
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 11:55
Haldun Dormen'e Veda: Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde Tören

Haldun Dormen'e Veda: Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde Tören

Türk tiyatrosunun duayeni anılıyor

Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören düzenleniyor.

Tören, Dormen’in sanat yaşamına ilişkin anma ve saygı duruşu niteliğinde gerçekleştiriliyor. Sanatçının yakınları, meslektaşları ve tiyatro dünyasından temsilciler veda için bir araya geliyor.

Katılımcılar, Dormen’in sahneye ve Türk tiyatrosuna katkılarını anacak, anma programı kapsamında söz ve selamlar iletiliyor.

Haldun Dormen için düzenlenen tören, sanat çevrelerinde derin bir hüzün ve saygı atmosferi oluşturuyor.

Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen'e veda

Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen'e veda

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KAYMEK 2025’te 47 Yeni Kursla Eğitim Yelpazesini Genişletti
2
Kepez Belediyesi Kirişçiler Mahallesi'nde Ulaşım Altyapısını Güçlendiriyor
3
Alex Honnold Taipei 101'i Halatsız Tırmandı: 508 Metrede Rekor
4
Bursa Uludağ teleferiğinde 1 kilometrelik kuyruk dronla görüntülendi
5
Ankara'da 'Kur'an-ı Kerim Kavramları' Çalıştayı — Boran'ın 'Allah'a Ulaşma' Vurgusu
6
Yeşilay Şırnak'ta Bağımlılıkla Mücadelede Umut: Ücretsiz Danışmanlık ve Atölyeler
7
Melikgazi'ye Ortaköy Sokağı: Gastronomi ve Sosyal Hayata Canlılık

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları