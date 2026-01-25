Haldun Dormen'e Veda: Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde Tören

Türk tiyatrosunun duayeni anılıyor

Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören düzenleniyor.

Tören, Dormen’in sanat yaşamına ilişkin anma ve saygı duruşu niteliğinde gerçekleştiriliyor. Sanatçının yakınları, meslektaşları ve tiyatro dünyasından temsilciler veda için bir araya geliyor.

Katılımcılar, Dormen’in sahneye ve Türk tiyatrosuna katkılarını anacak, anma programı kapsamında söz ve selamlar iletiliyor.

Haldun Dormen için düzenlenen tören, sanat çevrelerinde derin bir hüzün ve saygı atmosferi oluşturuyor.

