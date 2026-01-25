Başalan Camii'ne İmam Ataması Bekleniyor

Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Başalan Mahallesi'ndeki yeni caminin imam kadrosu boş; mahalle halkı lojman dahil her şey hazır olduğunu belirterek atama çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 14:03
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 14:03
Bozdoğan Başalan Mahallesi'nden yetkililere çağrı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı Başalan Mahallesi'nde, hayırsever vatandaşların katkılarıyla inşa edilen cami için imam ataması bekleniyor. Mahalle sakinleri, caminin fiziki şartlarının tamamlandığını ve ibadete hazır olduğunu vurguluyor.

"Başalan Mahallemizdeki merkez camimizin imam kadrosu şu anda boştur. Camimiz yeni, lojmanı da yeni ve herhangi bir eksiği yok. Atanacak hocamıza elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız" ifadeleriyle yetkililere çağrı yapıldı.

Mahalle halkı, caminin kısa sürede tam kapasiteyle ibadete açılmasını talep ediyor ve atanacak din görevlisine her türlü desteği sunacaklarını belirtiyor.

