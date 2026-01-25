Yeşilay Şırnak'ta Bağımlılıkla Mücadelede Umut: Ücretsiz Danışmanlık ve Atölyeler

Yeşilay Şırnak Danışmanlık Merkezi bağımlılara ve ailelerine umut oluyor

Yeşilay Şırnak Danışmanlık Merkezi, merkez ve ilçelerde bağımlı bireylere ve ailelerine ücretsiz, gizlilik esaslı psikososyal destek sunarak bağımlılıkla mücadelede önemli bir rol üstleniyor.

Hizmet kapsamı ve çalışma süreci

Yaklaşık 5 yıldır Şırnak merkez ve ilçelerinde faaliyet gösteren Yeşilay, danışmanlık hizmetleriyle hem bağımlı bireylere hem de ailelerine yöneliyor. Merkezde psikoterapi, aile görüşmeleri ve sosyal destek çalışmaları aracılığıyla bireylerin ihtiyaçları belirlenip müdahale planları uygulanıyor.

Yeşilay Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Metin Ağasoylu çalışmaların önleyici boyutuna dikkat çekerek, Yeşilay ın kent genelinde okullardan aile danışma merkezlerine, camilere kadar toplumun bulunduğu her alanda bağımlılıkla mücadele etkinlikleri yürüttüğünü belirtiyor. Ağasoylu, şubenin önleyici faaliyetlerle birlikte proje ve davetlerle de hizmet verdiğini vurguladı.

Atölyeler ve mesleki destek

Sosyal Hizmet Uzmanı Beşire Şen Çelebi atölye çalışmalarının YEDAM ın önemli bir parçası olduğuna dikkat çekti. Çelebi, atölyelerde danışanların kaybolan yaşam becerilerini yeniden kazanmalarına, sosyal hayatlarını düzenlemelerine ve mesleki beceriler edinmelerine yönelik eğitimlerin verildiğini söyledi. Halk eğitimden gelen hocaların da desteklediği atölyelerde katılımcılara sertifika imkanı sağlanıyor ve katılımın önemine vurgu yapılıyor.

Ailelere yönelik rehberlik

Uzman Klinik Psikolog Cüneyt Kalender ise merkezde danışanlar ve yakınlarına yapılan değerlendirme sürecini anlattı. İlk görüşmede risk ve ihtiyaçlar tespit ediliyor, gerekli psikoterapi desteği sağlanıyor. Kalender, eğer danışanda depresyon, kaygı veya travmatik bir öykü varsa bu konularda da müdahale yapıldığını belirtti.

Kalender ayrıca aile görüşmelerinde ailelere sınır koyma, sorumluluk verme ve doğru tutum geliştirme konularında rehberlik yapıldığını, böylece bağımlı yakınına yardımcı olma becerilerinin güçlendirildiğini ifade etti.

Toplumsal etki ve çağrı

Yeşilay Şırnak Danışmanlık Merkezi, önleyici çalışmalar, psikososyal destek ve mesleki atölyelerle bölgedeki bağımlılıkla mücadelede bütüncül bir yaklaşım benimsiyor. Merkez yetkilileri, ihtiyaç duyanların ve ailelerin destek almak için başvurmalarını teşvik ediyor.

