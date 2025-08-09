Amsterdam'da Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini protesto etmek için Borsa Meydanında toplandı.

Gösteride konuşan yetkililer, Hollanda, ABD, İngiltere ve Batılı hükümetlerin İsrail'e olan desteğini eleştirirken, Filistin halkının acil yardım çağrısı yaptığına dikkat çekti. Muhammed Koteş, İsrail'in Gazze'deki ablukanın derhal kırılması ve insani yardım koridorlarının açılması gerektiğini vurguladı.

Koteş, Gazze Şeridi'nde kıtlık nedeniyle yüz binlerce kişinin ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, uluslararası toplumun acilen harekete geçmesi gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, İsrail'in saldırılarının Filistin halkına yönelik bir soykırım planı olduğunu ifade etti.

Bir Zeytin Ağacı Dik Vakfı Yöneticisi Esther van der Most, Hollanda hükümetinin daha sert tedbirler alması gerektiğini dile getirerek, soykırım karşısında yeterince çaba gösterilmediğini ifade etti. Van der Most, İsrail'in durdurulması için daha fazla yaptırım uygulanması gerektiğine dikkat çekti.

Protesto gösterisi, Borsa Meydanı'ndan Damrak Caddesi üzerinden geçerek Dam Meydanına ve merkezi tren istasyonuna uzanan yürüyüşle sona erdi. Eylemciler, "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak", "Ateşkes şimdi" ve "Filistin'de soykırım yaşanıyor" yazılı dövizler taşıdılar.

Göstericiler, sokaklarda belirli ritimlerle evlerinden getirdikleri kaşıklarla tencere ve tavalara vurarak İsrail'e tepki gösterdiler. Yürüyüş güzergahındaki işletmelerde bulunan Hollandalılar ve turistler de sloganlar atarak gruba destek verdiler.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'ın merkezindeki Borsa Meydanı'nı dolduran yüzlerce Filistin destekçisi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve Gazze Şeridi'nde işgali genişleterek kalıcı hale getirecek saldırı planını protesto etti.

