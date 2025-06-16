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Anadolu Otoyolu Bolu Kesiminde Üstyapı Onarım Çalışması Başladı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde üstyapı onarım çalışması başladı. Çalışmalar 20 Haziran'da tamamlanacak.

Yayın Tarihi: 16.06.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 10:08
Anadolu Otoyolu Bolu Kesiminde Üstyapı Onarım Çalışması Başladı

Anadolu Otoyolu Bolu Kesiminde Üstyapı Onarım Çalışması Başladı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde üstyapı onarım çalışmaları başladı. Bu kapsamda, İstanbul yönündeki doğu-batı kavşakları arasında gerçekleştirilecek çalışmaların, 20 Haziran'da tamamlanması planlanıyor.

Çalışmalar Hakkında Detaylar

Karayolları ekipleri tarafından yürütülen üstyapı çalışmaları, Bolu-Doğu ile Bolu-Batı kavşakları arasında yer alan 12-14. kilometreler arasında, yani toplamda 1500 metrelik bir alanda gerçekleştiriliyor.

Trafik akışı, çalışmalar süresince iki şerit İstanbul, bir şerit Ankara yönünde olmak üzere, sadece Ankara istikametinden sağlanmaktadır. Böylece, ilerleyen günlerde de güvenli bir yolculuk imkanı sunulması hedefleniyor.

Bu süreçte sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları önemlidir.

Anadolu Otoyolu Bolu kesimi İstanbul istikametinde doğu-batı kavşakları arasında üstyapı onarım...

Anadolu Otoyolu Bolu kesimi İstanbul istikametinde doğu-batı kavşakları arasında üstyapı onarım çalışması başladı. Trafik akışı, iki şerit İstanbul, bir şerit Ankara yönüne olmak üzere Ankara istikametinden sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu Bolu kesimi İstanbul istikametinde doğu-batı kavşakları arasında üstyapı onarım...

Anadolu Otoyolu Bolu kesimi İstanbul istikametinde doğu-batı kavşakları arasında üstyapı onarım çalışması başladı. Trafik akışı, iki şerit İstanbul, bir şerit Ankara yönüne olmak üzere Ankara istikametinden sağlanıyor.

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