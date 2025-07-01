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Anadolu Otoyolu'nda 9 Kilogram Kokain Ele Geçirildi

Kocaeli kesiminde durdurulan kamyonette 9 kilogram kokain bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 15:00
Anadolu Otoyolu'nda 9 Kilogram Kokain Ele Geçirildi

Anadolu Otoyolu'nda Uyuşturucu Operasyonu

Kocaeli il sınırları içinde yer alan Anadolu Otoyolu'nda, **Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü** ekipleri tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyon sonucunda 9 kilogram kokain ele geçirildi.

Kamyonet Durduruldu

Uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, şüpheli bir kamyonet takibe alındı. Otoyolun **Osmangazi Köprüsü** mevkisinde durdurulan araçta yapılan aramalar, detaylı bir inceleme ile gerçekleştirildi.

Dedektör Köpeği ile Yapılan Araştırma

Dedektör köpeği yardımıyla yapılan aramada, kamyonetin kasasında gizlenmiş olan **9 kilogram kokain** ele geçirildi. Uyuşturucu maddesi, kolilerin arasına oluşturulan 'havuz' yöntemiyle saklanmıştı.

Gözaltılar Devam Ediyor

Operasyonun sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor. Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelede kararlılıklarını sürdüreceklerini vurguladı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan kamyonetin kasasında 9 kilogram kokain ele...

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan kamyonetin kasasında 9 kilogram kokain ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

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