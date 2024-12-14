DOLAR
34,92 -0,04%
EURO
36,7 0,02%
ALTIN
2.976,68 0%
BITCOIN
3.550.138,07 -0,1%

Anadolu Otoyolu'nda Bariyere Çarpan Araçta 4 Kişi Yaralandı

Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı, yaralılardan ikisi çocuk.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 17:24
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 17:24
Anadolu Otoyolu'nda Bariyere Çarpan Araçta 4 Kişi Yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda Kaza: 4 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, 2'si çocuk olmak üzere 4 kişinin yaralandığı bir kaza meydana geldi. Olay, otomobilin bariyere çarpması sonucu gerçekleşti.

Olayın Detayları

Otoyolun Ankara istikametinde seyir halinde olan Ş.M. idaresindeki 34 BLP 118 plakalı otomobil, Gölyaka gişeleri mevkisinde yol ayrımındaki bariyere çarparak kaza yaptı.

Kaza sonrası anında ihbarda bulunulması üzerine, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

Tarım Kredi Market'te Yılbaşı Alışverişi Bedava! Ziraat Kartı Sahiplerine Özel Kampanya

Alışveriş Fişlerinden Kazanç: Hayhay ile Kazanmaya Hazır Olun!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gelecek Partisi 5. Yılını Kutladı: Davutoğlu'ndan Suriye Açıklamaları
2
Suriyelilerin Hatay'daki Sınır Kapılarından Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor
3
Yemen'in Hudeyde Kentinde Gazze İçin Protesto Gösterisi
4
Ömer Çelik: Türkiye, Suriye Halkının Destekçisi Olmaya Devam Edecek
5
Rukiye Toy, Kadın İstihdam Hedeflerini Açıkladı
6
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Şam Büyükelçiliği Türkiye'nin Kararlılığının Somut İfadesi
7
15. Dergi Günleri Taksim Camii Kültür Merkezi'nde Başladı

Asgari Ücret Zammı ile Sigorta Primlerinde Gizli Artış: En Düşük 6500 TL Olacak

Emekliler İçin 2025 Yılı Zam Beklentisi: Seyyanen Zam ve Refah Payı Müjdesi

150.000 TL Kredi Fırsatı: 36 Aya Kadar Vade Açıklandı

Konut Kredilerinde Yeni Dönem: 2025 İçin Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Alışveriş Fişlerinden Kazanç: Hayhay ile Kazanmaya Hazır Olun!

Ankara'da Su Faturalarına Yüzde 30,2 Zam! Yeni Tarifeler Belirlendi

Tarım Kredi Market'te Yılbaşı Alışverişi Bedava! Ziraat Kartı Sahiplerine Özel Kampanya

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme

Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak