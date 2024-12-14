Anadolu Otoyolu'nda Bariyere Çarpan Araçta 4 Kişi Yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda Kaza: 4 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, 2'si çocuk olmak üzere 4 kişinin yaralandığı bir kaza meydana geldi. Olay, otomobilin bariyere çarpması sonucu gerçekleşti.

Olayın Detayları

Otoyolun Ankara istikametinde seyir halinde olan Ş.M. idaresindeki 34 BLP 118 plakalı otomobil, Gölyaka gişeleri mevkisinde yol ayrımındaki bariyere çarparak kaza yaptı.

Kaza sonrası anında ihbarda bulunulması üzerine, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.