Anadolu Otoyolu'nda Kurban Bayramı Yoğunluğu

Anadolu Otoyolu'nda Bayram Tatili Hareketliliği

Anadolu Otoyolu, Bolu, Düzce ve Sakarya kesimlerinde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla sürücü yoğunluğu ile karşı karşıya. Tatil için yola çıkanlar, otoyolda ciddi bir hareketlilik yaratıyor.

Bölgedeki sürücüler, memleketlerine ya da tatil beldelerine ulaşmak için yola devam ediyor. Bu sebeple, Bolu geçişi Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli, Köroğlu rampası ve Gerede-Karadeniz bağlantı noktası'nda yoğun akış gözlemleniyor, sonuç olarak araçlar zaman zaman düşük hızda ilerliyor.

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde ise ulaşım normal seyrinde devam ediyor. Ancak D-100 kara yolu üzerinde de Ankara yönünde zaman zaman yoğun bir trafik yaşanıyor.

Düzce ve Sakarya Kesimlerinde Yoğunluk

Düzce kesiminde, Kaynaşlı gişeleri, Üçköprü, Asar ve viyadükler mevkilerinde araç yoğunluğu dikkat çekiyor. Ayrıca, Sakarya bölgesinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nun sona erdiği noktada Anadolu Otoyolu'na bağlantı sağlanan Akyazı bölgesinde de araç sayısında artış görülüyor.

Otoyol jandarması, güzergahlarda ulaşımın aksamaması için denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürüyor. Karayolları ekipleri ve otoyol jandarması, sürücüleri trafik işaretleri ile uyararak güvenli bir seyahat sağlamak adına çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Öte yandan, Anadolu Otoyolu'nun Gebze kesiminde ulaşım normal akışında ilerlerken, İstanbul-İzmir Otoyolu üzerindeki Osmangazi Köprüsü'nde akıcı yoğunluk yaşanmaya başladı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler yoğunluğa neden oluyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler yoğunluğa neden oluyor.