DOLAR
39,19 0%
EURO
44,81 0%
ALTIN
4.196,32 0%
BITCOIN
4.303.046,87 0,19%

Anadolu Otoyolu'nda Otomobil ile Tanker Çarpıştı: 7 Yaralı

Sakarya'da meydana gelen kazada otomobil ile tanker çarpıştı, 7 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 10.06.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 10.06.2025 10:42
Anadolu Otoyolu'nda Otomobil ile Tanker Çarpıştı: 7 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda Kaza: 7 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde, otomobil ile tanker arasında meydana gelen çarpışmada 7 kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Kaza, Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden K.T. idaresindeki 34 ZA 7926 plakalı otomobil ile M.A. yönetimindeki 01 AJD 309 plakalı tanker arasında, Sapanca geçişi Yanık Mahallesi mevkisinde gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, yol kenarındaki ağaçlık alana savrulmuş durumda.

Yaralılar ve Müdahale

Olay sonucunda otomobil sürücüsü dahil araç içindeki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra çevredeki hastanelere kaldırıldılar.

Ulaşımda Aksamalar

Kaza nedeniyle bölgedeki ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde otomobil ile tankerin çarpışması sonucu 7 kişi...

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde otomobil ile tankerin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde otomobil ile tankerin çarpışması sonucu 7 kişi...

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde otomobil ile tankerin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: 77.500 TL Ödeme Müjdesi

Araç Sahiplerine Yeni Zorunluluk: Yeşil Fren Lambası Geliyor

Ziraat Bankası'ndan Fatura Desteği ile 600 TL Kazanın!

18 Haziran 2025 BİM Aktüel: Ev Konforu ve Teknoloji Fırsatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TDV, Mozambik'te Kurban Eti Dağıtımına Başladı
2
Bursa İnegöl'de Ahşap Evde Yangın: İtfaiye Ekipleri Olayı Kontrol Altına Aldı
3
Antalya'da Otobüs ve Panelvan Çarpıştı: 3 Yaralı
4
Hacılardan Şeytan Taşlama Geleneği: Kurban Bayramı'nda Coşku Devam Ediyor
5
Bayram Coşkusu Rize'de Gençlik ve Spor Bakanı ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın Katılımıyla Yaşandı
6
İstanbul Eğlence Parklarında Kurban Bayramı Yoğunluğu
7
Tarihi Yarımada'da Kurban Bayramı Yoğunluğu

İstanbul'a Uyarı: 14 Saat Sürecek Su Kesintisi Öncesi Hazırlığınızı Yapın!

18 Haziran 2025 BİM Aktüel: Ev Konforu ve Teknoloji Fırsatları

Araç Sahiplerine Yeni Zorunluluk: Yeşil Fren Lambası Geliyor

Yapı Kredi'den Müjde! 6 Ay Boyunca Fatura Ödemeleri Ücretsiz

TOKİ'den Dar Gelirli Vatandaşlara 9.000 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı

MEB'den Öğrencilere Umut: Devamsızlık İçin Yeni Proje Başlatıldı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: 77.500 TL Ödeme Müjdesi

İzmir'de Öğrencilere Müjde: Karşıyaka Belediyesi'nden Yeni Burs Desteği

Eski Tip Ehliyet Sahiplerine Uyarı: 15 TL Yerine 7438 TL Ödeyeceksiniz!

Beykoz Belediyesi'nden Anneler ve Çocuklara Özel Destek: Yüzde 30-50 İndirimler!

Ziraat Bankası'ndan Fatura Desteği ile 600 TL Kazanın!

Bakan Işıkhan'dan Anneler İçin Rekor Emzirme Ödeneği Müjdesi