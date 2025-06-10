Anadolu Otoyolu'nda Otomobil ile Tanker Çarpıştı: 7 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda Kaza: 7 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde, otomobil ile tanker arasında meydana gelen çarpışmada 7 kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Kaza, Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden K.T. idaresindeki 34 ZA 7926 plakalı otomobil ile M.A. yönetimindeki 01 AJD 309 plakalı tanker arasında, Sapanca geçişi Yanık Mahallesi mevkisinde gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, yol kenarındaki ağaçlık alana savrulmuş durumda.

Yaralılar ve Müdahale

Olay sonucunda otomobil sürücüsü dahil araç içindeki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra çevredeki hastanelere kaldırıldılar.

Ulaşımda Aksamalar

Kaza nedeniyle bölgedeki ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde otomobil ile tankerin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde otomobil ile tankerin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.