Anadolu Otoyolu'nda Yangın: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde, seyir halinde iken yangın çıkan bir araç kullanılamaz hale geldi. Otoyolun İstanbul istikametinde hareket halindeki C.B. idaresindeki H XB 354 yabancı plakalı otomobil, Sakarya-Düzce sınırı Kalayık mevkisi'nde aniden dumanlar çıkarmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü, aracı hemen emniyet şeridine çekerek yolcularını tahliye etti. Kısa sürede büyüyen alevler, aracı sararken zaman zaman küçük çaplı patlamalar da meydana geldi.

Olayın bildirilmesi üzerine, itfaiye ve otoyol jandarma timleri hızla olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü söndürme çalışmaları sonucunda araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Söndürme çalışmaları sırasında otoyolun bir şeridi trafiğe kapatıldı. Ancak, otomobilin kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

