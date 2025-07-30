Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kaza Meydana Geldi

Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde, 3 tır ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. İstanbul istikametinde seyreden M.D. idaresindeki AT 5582 EH plakalı tır, M.B.M. yönetimindeki 79 AAP 830 plakalı tır, M.K'nın kullandığı 01 AOF 529 plakalı damperli kamyon ve I.U. idaresindeki 01 EGY 89 plakalı tır, Gültepe Tünelleri mevkisinde çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan tır sürücüsü I.U. ayakta tedavi edilirken, hafif yaralanan diğer sürücü M.K, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde 3 tır ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde 3 tır ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.