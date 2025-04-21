Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası: Ulaşım Aksadı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde gerçekleştiren zincirleme trafik kazası, ulaşımı aksattı. İzmit ilçesinde meydana gelen kazada, iki tır ve bir kamyon çarpıştı.

Kaza, Ankara istikametinde seyir halindeki H.Ö. idaresindeki 14 ACA 638 plakalı kamyonun, A.G. tarafından kullanılan 06 FCE 783 plakalı tır ve İ.Ö. yönetimindeki 06 CON 696 plakalı tıra çarpmasıyla gerçekleşti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Neyse ki yaralananın olmadığı kaza nedeniyle oluşan trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla birlikte normale döndü.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2 tır ve bir kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşım aksadı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2 tır ve bir kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşım aksadı.