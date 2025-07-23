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Anadolu Üniversitesi 'Değişime Açık Öğretim' Kampanyasını Tanıttı

Anadolu Üniversitesi, dijital dönüşümünü 'Değişime Açık Öğretim' kampanyasıyla duyurdu. Yenilikçi uygulamalar ve programlarla eğitime yön veriyor.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 15:30
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 15:30
Anadolu Üniversitesi 'Değişime Açık Öğretim' Kampanyasını Tanıttı

Anadolu Üniversitesi Dijital Dönüşümünü Açıkladı

Anadolu Üniversitesi, açıköğretim sisteminde gerçekleştirdiği dijital dönüşüm sürecini "Değişime Açık Öğretim" kampanyası ile tanıttı. Tanıtım toplantısı, Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki Akademik Yemekhane'de gerçekleştirildi.

Toplantıda Açıklamalar

Etkinlikte, açıköğretim sisteminde yapılan yenilikler, güncellenen öğrenme materyalleri, yeni programlar ve dersler hakkında bilgiler verildi. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, yaptığı konuşmada, açıköğretimde başlatılan dijitalleşme sürecinin üniversite açısından tarihi bir dönüşüm olduğunu vurguladı.

Prof. Adıgüzel, açıköğretim sisteminin Türkiye dışında dünya genelinde de büyük bir yapı haline geldiğine dikkati çekerek, sistemin uluslararası alandaki etkisini şöyle ortaya koydu:

"Sistemimizin dünya genelinde bölümleri, kampüsleri ve binlerce öğrencisi var. Her yıl AR-GE birimimizle sistemimizi geliştirmek için yeni adımlar atıyoruz. Eğer kitap basma konusunda ısrarcı olsaydık, 60 milyon kitabı çöpe atmış olacaktık. Artık tüm eğitimimizi dijitalleştiriyoruz."

Dijitalleşme ve Merkezileşme

Adıgüzel, açıköğretim bürolarında sunulan hizmetlerin merkezileştirildiğini ve tamamen dijital ortama taşındığını ifade etti. Geleneksel uygulamalara dönüş yapmanın çağ dışı kalacağına vurgu yaptı:

"Basılı öğrenci kimliği dağıtıyoruz diye öğrencileri kuyrukta bekletmek, çok hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecinde geride kalmak demek. Öncü bir üniversite olarak yaptığımız işleri aynı şekilde sürdürmek, sistemi çöküşe götürebilir."

Değişimin Yönetimi

Prof. Dr. Adıgüzel, Anadolu Üniversitesi'nin sanayi devrimi alışkanlıkları yerine dijital devrimin gereklilikleriyle hareket ettiğini vurgulayarak, şu sözleri ekledi:

"Biz değişime ayak uydurmak değil, o değişimi yönetmek istiyoruz. Anadolu Üniversitesi, açıköğretim sistemi ile Avrupa'nın en büyük, dünya genelinde ise üçüncü en büyük üniversitesidir. Açıköğretim Fakültesi artık sadece diploma vermekten öte, yetkinlik kazandıran bir yapı haline geliyor. Öğrencilerimizin %70'inden fazlası bu sistemi ikinci üniversite olarak tercih ediyor. Eski programları sürdürmekte ısrarcı olamayız."

Yapay Zeka ile Reklam Filmi

Toplantının sonunda, "Değişime Açık Öğretim" kampanyası kapsamında geliştirilen ve tamamen yapay zekadan oluşturulan reklam filmi katılımcılara izletildi. Bu yenilikçi yaklaşım, Anadolu Üniversitesi'ni eğitimde bir adım öne çıkarıyor.

Anadolu Üniversitesinin, açıköğretim sisteminde gerçekleştirdiği dijital dönüşüm süreci, "Değişime...

Anadolu Üniversitesinin, açıköğretim sisteminde gerçekleştirdiği dijital dönüşüm süreci, "Değişime Açık Öğretim" kampanyasıyla tanıtıldı. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, toplantıda konuşma yaptı.

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