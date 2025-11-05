Anadolu Üniversitesi'nden Sınav Haftasında Sıcak Mola

Anadolu Üniversitesi, 9-15 Kasım sınav haftasında kütüphane önünde 21.00-23.00 arası öğrencilere çorba, çay ve kahve ikramı sunacak.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 12:20
Anadolu Üniversitesi, yeni öğretim döneminde de Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel’in desteğiyle öğrencilerin beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik projelerine devam ediyor. 2025-2026 Akademik Yılı Güz Dönemi ara sınavlarına hazırlanan öğrenciler için özel bir uygulama hayata geçirildi.

İkram ve saatler

Sınav haftası boyunca, 9-15 Kasım tarihleri arasında, kütüphane önünde her akşam 21.00-23.00 saatleri arasında öğrencilere çorba, çay ve kahve ikramında bulunulacak. Uygulama, yoğun sınav temposunda öğrencilere kısa ve sıcak bir mola imkânı sunuyor.

Kütüphane imkânları

Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi, 7/24 açık yapısıyla öğrencilere konforlu ve güvenli bir ders çalışma ortamı sağlıyor. Sessiz ve teknolojik donanıma sahip çalışma alanları, zengin kaynak çeşitliliği ve rahat atmosferiyle öğrencilerin sınav dönemlerinde verimli zaman geçirmelerine olanak tanıyor.

Bu uygulama sayesinde öğrenciler hem günün her saatinde akademik kaynaklara ulaşabiliyor hem de sınav yoğunluğunda sıcak bir mola vererek enerji depolayabiliyor.

