Anadolu Üniversitesi'ne Çiçek Otomatı: Kampüste İlgi Odağı

Kampüste yeni uygulama öğrencilerin dikkatini çekti

Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü içinde, rektörlük binasına yakın bir noktaya bir çiçek otomatı yerleştirildi. Eskişehir’de faaliyet gösteren bir çiçekçi tarafından kampüse konulan otomat, içindeki çiçekleri görenlerin ilgisini çekiyor.

Kredi kartı ile yapılan ödeme sonrasında alınan çiçeklerin genellikle fiyatı 750 ile bin 250 TL arasında değişiyor. Özellikle kız öğrenciler otomatı yakından inceleyerek fotoğraf çektiriyor.

Öğrencilerin görüşleri

İrem Duş (19): "Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Bunu da çeşitli sosyal medya kaynaklarında gördüm. Gerçekten çok hoşuma gitti, tatlı duruyor. Ben bunun tutacağını düşünüyorum. Çünkü çok güzel ama 14 Şubat’a doğru yapılsa bence daha mantıklı olabilirdi. Şu anda da güzel bence. Çiçekler çok güzel duruyorlar. Fiyatlar çiçekçilere göre biraz daha yüksek sanki. Umarım buradan bir çiçek bekliyorum"

Emirhan Ballı (21): "İlk gördüğümüzde şaşırdık. Böyle bir uygulama yapılmasını beklemiyordum. Bir anda buraya getirildi. Bence sevgililer, çiftler ve özel günler için güzel bir uygulama. Tabii artık günümüzde teknoloji de geliştiği için, çiçekleri böyle aletlerin içinden alabiliyoruz. Aslında daha da kolaylaştırıyorlar. Beğenen buradan alır, beğenmeyen yine gider kendi çiçekçisinden alır. Bu anlamda çok bir şeyi etkileyeceğini sanmıyorum"

Şule Keskin: "Ben bunun daha önce yurt dışında yapıldığını bir yerde okumuştum. Aynı şeyin Türkiye’de de yapılması hoş olmuş. Biz öğrenciyiz ama fiyatlar çok pahalı gözüküyor. Burada dükkânların ödediği elektrik, su ve doğal gaz gibi faturaları yok. O yüzden daha düşük bir fiyatta olabilirdi."

ESKİŞEHİR’DEKİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜNÜN İÇİNE YERLEŞTİRİLEN ÇİÇEK OTOMATI GÖRENLERİN DİKKATİNİ ÇEKİYOR. OTOMATTAKİ ÇİÇEKLERİN FİYATI ALINAN ÇİÇEKLERİN GENELLİKLE FİYATI 750 İLE 1250 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR.