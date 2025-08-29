Anadolu Yelken Ligi Optimist Yarışları Kırşehir Hirfanlı'da Sona Erdi

Anadolu Yelken Ligi Optimist Yarışları Kırşehir'de tamamlandı

Anadolu Yelken Ligi Optimist Yarışları, 'İç Anadolu'nun denizi' olarak anılan Hirfanlı Baraj Gölü'nde sona erdi. Organizasyon, genç yelkencilerin mücadelesine sahne oldu.

Organizasyon ve mücadele

Yarışlar, Türkiye Yelken Federasyonu ile Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) iş birliğinde, Kırşehir Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirildi. Etkinlik 27 Ağustos'ta Hirfanlı Baraj Gölü'nde başladı ve bugün düzenlenen final yarışlarıyla noktalandı. Farklı illerden çok sayıda sporcu, Savcılı Parkuru'nda kıyasıya mücadele etti.

Yetkililerin değerlendirmeleri

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, ödül töreninde yaptığı konuşmada yelken sporuna yeni sporcular kazandırma ve ilginin artırılması için yapılacak organizasyonlarda yer almaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Demiryürek, özellikle su sporlarının Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde mütevazi imkanlarla yapılabileceğini göstermek için ortak çaba sarf edeceklerini vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: Herkesin el birliği ile büyük bir samimiyet ve iyi niyetle ortaya koyduğu çaba ile organize edilen ve sporcuların başarıyla icra ettiği bir yarışmayı tamamladık. Buna ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduk, geliştirip daha farklı organizasyonlara ev sahipliği yapma kararlılığındayız.

Dereceler ve tören

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Çakmakçı ise yarışların çok güzel geçtiğini, yelkende gençlerin coşkusuna ortak olduklarını ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ettiğini bildirdi. Finalin ardından Optimist Genel, Optimist Kızlar, Optimist Junior Genel ve Optimist Junior Kızlar kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Yarışların başarıyla tamamlanmasıyla birlikte organizatörler ve yerel yetkililer, benzer etkinlikleri çoğaltma ve bölgeyi su sporlarının merkezi haline getirme kararlılıklarını yinelediler.

Anadolu Yelken Ligi Optimist Yarışları, "İç Anadolu'nun denizi" diye tabir edilen Kırşehir'deki Hirfanlı Baraj Gölü'nde tamamlandı. Farklı illerden gelen çok sayıda sporcu Savcılı Parkuru'nda mücadele etti.