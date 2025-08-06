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Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu'ndan Sert Açıklamalar

Ağıralioğlu, basın toplantısında Türk milletinin sorunlarının anahtarı olmakta kararlı olduklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.08.2025 18:36
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 18:36
Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu'ndan Sert Açıklamalar

Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu'ndan Sert Açıklamalar

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, bugün partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında önemli mesajlar verdi. Ağıralioğlu, "Biz Anahtar olarak yürüyeceğiz. Sonuna kadar Türk milletinin sorunlarının anahtarı olarak duracağız" dedi.

Toplantıda Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu hakkında eleştirilerde bulunan Ağıralioğlu, iktidarın geçmişteki başarısızlıklarına dikkat çekti. Ağıralioğlu, "Sizin bu kurduğunuz komisyonla memleketin yarınlarını inşa edecek olduğunuza bizim inanmamızı istiyorsunuz" diyerek iktidara seslendi.

Başkan Ağıralioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz size devleti verdik, kurtaramadınız. Biz size meclisi verdik, kurtaramadınız. Biz size 25 yıldır iktidar verdik, kurtaramadınız." İktidar yetkililerinin "Bir pazarlık söz konusu değil"

Ağıralioğlu, Türk kimliğinin önemini vurgulayarak, "Neden Türk kimliği konuşuluyor? Türk milleti hepimizin adıdır. Boşnak'ın da Arnavut'un da Çerkez'in de Kürt'ün de Türkmen'in de adı Türk milletidir. 85 milyonun adı Türk milletidir." ifadelerini kullandı.

Son olarak Ağıralioğlu, komisyonun gerçek bir halk projesi olmadığını belirterek, "Bu komisyon misyonu olan bir iradenin aparatıdır" dedi. 35 yıl boyunca cemiyetçilik yaptığını belirten Ağıralioğlu, Anahtar Parti ve Türk milleti adına duruşlarının kararlı olduğunu ifade etti.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın...

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın...

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuştu.

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