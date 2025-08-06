Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu'ndan Sert Açıklamalar

Ağıralioğlu, Türk kimliğinin önemini vurgulayarak, "Neden Türk kimliği konuşuluyor? Türk milleti hepimizin adıdır. Boşnak'ın da Arnavut'un da Çerkez'in de Kürt'ün de Türkmen'in de adı Türk milletidir. 85 milyonun adı Türk milletidir." ifadelerini kullandı.

Son olarak Ağıralioğlu, komisyonun gerçek bir halk projesi olmadığını belirterek, "Bu komisyon misyonu olan bir iradenin aparatıdır" dedi. 35 yıl boyunca cemiyetçilik yaptığını belirten Ağıralioğlu, Anahtar Parti ve Türk milleti adına duruşlarının kararlı olduğunu ifade etti.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuştu.