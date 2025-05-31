Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Nevşehir'de Vatandaşlarla Buluştu

Ağıralioğlu, Nevşehir'de Temaşlar Gerçekleştirdi

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Nevşehir'de yaklaşan seçimler öncesi halkla bir araya geldi. Ağıralioğlu, Kapadokya Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Halk Buluşmaları' programında yaptığı konuşmada, Nevşehir'de olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Vakti Gelen Sözler ve Kadrolar

Ağıralioğlu, konuşmasında, 'Vakti gelen sözün ve kadroların önünde kimsenin duramayacağını' vurgulayarak, Anahtar Parti'nin toplumdaki önemini ve etkisini dile getirdi. 'Anahtar Parti'nin varlığı, cemiyetteki sesi, sokaklardaki nefesi, ülkenin yarınlarına güçlü hayallerle kurduğu ve ortaya koymuş olduğu iradesi mutlaka rahatsızlık sebebidir.' dedi.

Esnaf Ziyareti ve İl Başkanlığı Açılışı

Programın ardından, Ağıralioğlu, esnaf ziyareti gerçekleştirerek, vatandaşların sorunlarını dinledi. Ziyaretin ardından, partisinin il başkanlığı binasının açılışını da gerçekleştirdi.

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Nevşehir'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Nevşehir'de vatandaşlarla bir araya geldi.