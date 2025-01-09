Anayasa Mahkemesi, Bireysel Emeklilik Düzenlemelerini İptal Etti

Anayasa Mahkemesi, bireysel emeklilik sistemine ilişkin düzenlemeleri Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 13:24
Anayasa Mahkemesi, Bireysel Emeklilik Düzenlemelerini İptal Etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), emeklilik taahhüt sözleşmesinin bireysel emeklilik sistemine aktarımındaki usul ve esasların idare tarafından belirlenmesini Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AYM'nin İptal Kararı Hakkında Detaylar

Bugün açıklanan kararda, 7319 sayılı Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda değişiklikler içeren düzenlemelerin bireysel emeklilik ile ilgili bazı yanları iptal edildi. AYM, bu düzenlemelerin, bireysel emeklilik sistemine aktarım yapan üyelerin kazanacağı süre ve emeklilik hakkı kazanacakları yaşa ilişkin esasları düzenleme yetkisinin idareye verilmesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu belirtti.

Konuya İlişkin İddialar ve Gerekçeler

Başvuruda, bireysel emeklilik sisteminin sosyal güvenlik sisteminin bir parçası olduğu ifade edildi. Anayasa Mahkemesi, sosyal güvenlik hakkına ilişkin düzenlemelerin yalnızca kanunla yapılabileceğine vurgu yaptı. Ayrıca, emeklilik taahhüt sözleşmesi yapan bireylerin sözleşme özgürlüğünün ihlal edildiği belirtilerek, bu durumun Anayasa'nın 48. maddesine aykırı olduğu kaydedildi.

UYARI: İdari Yetkilerin Aşırı Kullanımı

AYM, verilen yasal düzenlemeyle, idari kuruma doğrudan düzenleme yetkisi tanınmasının, bireylerin emeklilik hakkına yönelik şartların idare tarafından sıkça değiştirilebilmesine yol açtığını ifade etti. Bu durum, sözleşmenin içeriğine yönelik sınırlamaların kanunilik şartını sağlamadığını ortaya koydu.

Sonuç olarak, Anayasa Mahkemesi, söz konusu düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline hükmetti. Bu karar, bireysel emeklilik sisteminin işleyişine dair önemli değişiklikler ve ek düzenlemeler gerektirebilir.

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