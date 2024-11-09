Anıtkabir'de 10 Kasım Öncesi Ziyaretçi Yoğunluğu Artıyor

Anıtkabir'de Ziyaretçi Akını

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı dolayısıyla Anıtkabir'de yoğun bir ziyaretçi trafiği gözlemleniyor.

Birçok vatandaş, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yaşanabilecek kalabalığı göz önünde bulundurarak Anıtkabir ziyaretlerini bir gün öne sonlandırdı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen halk, Atatürk'ün mozolesini ziyaret ederek dua etti ve saygı duruşunda bulundu.

Ayrıca, nöbet değişimi sırasında askerlerin gerçekleştirdiği seremoni de vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle izlendi.

Vatandaşların Duyguları

Anıtkabir'i ziyaret eden 19 yaşındaki Edanur Marangoz, "Her milli bayramımızda Anıtkabir'e geliyoruz. Normalde arkadaşlarımızla yarın gelecektik ama çok kalabalık olacağını düşündüğümüz için bugün ziyaret ettik." dedi.

Çocuklarıyla birlikte Manisa'dan gelen 50 yaşındaki Fatih Mehmet Karatohulu ise, "Yarın yoğunluğun fazla olacağını düşündük o yüzden bir gün önce geldik. Çocuklarım ilk defa görüyor Anıtkabir'i. Ben de 30 yıl önce üniversite öğrencisiyken gelmiştim, ikinci kez görmek bugün nasip oldu." şeklinde konuştu.

Anıtkabir'e ayrıca arkadaşlarıyla gelen 18 yaşındaki Sıla Salca, bugünkü ziyaretini yoğunluk olmaması halinde yarın da tekrarlamak istediğini ifade etti.

Ailesiyle İzmir'den gelen 37 yaşındaki Uğur Tanışan ise, "İzmir'den bugün keşif için geldik. Asıl yarın geleceğiz. Ailemizle geldik, kızım ilk defa gördü. Burası çok farklı bir yer. Herkes bir kere gelmeli." dedi.

Anıtkabir, yarın saat 22.00'ye kadar ziyarete açık olacaktır.