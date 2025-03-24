Ankara, 2022'nin En Yüksek Beşeri Kalkınma Endeksine Sahip İli Oldu

TÜİK verilerine göre, 2022'de Türkiye'nin en yüksek beşeri kalkınma endeksi Ankara'dan gelirken, endeks 0,854'e ulaştı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 10:35
Ankara, 2022'nin En Yüksek Beşeri Kalkınma Endeksine Sahip İli Oldu

Türkiye'nin Beşeri Kalkınma Endeksi 2022 Sonuçları Açıklandı

2022 yılı itibarıyla Türkiye'de il düzeyinde en yüksek beşeri kalkınma endeksi Ankara olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 2018-2022 döneminde yapılan değerlendirmede, Ankara'nın beşeri kalkınma endeksi 0,891 olarak kaydedildi.

Beşeri Kalkınma Endeksi Nedir?

Beşeri kalkınma endeksi; yaşam beklentisi, eğitim ve gelir gibi üç alt bileşenden oluşan bir göstergedir. Bu endeksin toplam değeri, 2018'de 0,844 iken, 2022'de yüzde 1,1 artışla 0,854 seviyesine ulaştı ve Türkiye, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından "Çok Yüksek Gelişmişlik" seviyesindeki ülkeler arasında yer aldı.

Diğer Şehirlerin Performansı

Ankara'yı takiben İstanbul ve Kocaeli 0,886 ile ikinciliği paylaşırken, İzmir 0,870 ve Muğla 0,867 ile onları izledi. En düşük beşeri kalkınma endeksine sahip il ise Ağrı oldu ve bu il 0,748 ile kaydedildi.

Beşeri Kalkınmada En Çok Artış Gösteren İller

Beşeri kalkınma endeksinin 2018-2022 döneminde en fazla arttığı iller ise sırasıyla: Kilis (yüzde 4,1), Şırnak (yüzde 4), Çankırı ve Hakkari (yüzde 3,9), Ağrı (yüzde 3,8) olarak belirlendi. Bu dönemde Trabzon, Ordu, Rize ve Karabük gibi illerde endeksin düştüğü kaydedildi.

Yeni Verilerin Önemi

TÜİK, beşeri kalkınma endeksine ilişkin verileri ilk kez il seviyesinde yayımlayarak, bu alanda önemli bir adım atmış oldu. Bir ülkenin iktisadi kalkınma sürecinde beşeri sermaye yeterliliği, fiziki sermaye kadar kritik bir rol oynamaktadır. Bu kapsamda, Türkiye'deki beşeri kalkınma endeksinin resmi verilerle desteklenmesi ve milli politikalara ışık tutması hedefleniyor.

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