Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi CHP 38. İstanbul İl Kongresi Dosyalarını İstedi

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. İstanbul İl Kongresi dosyalarını istedi

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. İstanbul İl Kongresine ilişkin hem hukuk hem de ceza dosyalarının ilgili mahkemelerden gönderilmesini talep etti.

Hangi mahkemelerden dosya istendi?

Mahkeme, İstanbul'daki hukuk dosyası için İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne, ceza dosyası için ise İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi'ne talep yazısı gönderdi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yönlendirilen talep yazısında, CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin dosyanın istenildiği bildirildi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023'te yapılan 38. Olağan İstanbul İl Kongresinde seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 11 Ekim 2023 tarihli kararında yer alan İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin tedbiren bu görevlerden uzaklaştırılmalarına karar vermişti.

Ceza dosyası ve iddianame

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi ayrıca, kongredeki usulsüzlük iddialarına ilişkin ceza davasının dosyasını İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi'nden talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 10 şüpheli hakkında, 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. Maddesinde belirtilen "oylamaya hile karıştırılması" suçundan iddianame hazırlamıştı. İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederek duruşmayı 6 Ocak'a gün vermişti.

Davanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayına ilişkin usulsüzlük soruşturması başlatmıştı. Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile bazı delegeler, 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultayın iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmış, açılan iptal davaları Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmişti.

Mahkeme, 30 Haziran celsesinde, ceza yargılamasına konu davadaki görevsizlik kararına yapılan itirazın sonucunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 8 Eylül'e bırakmıştı. CHP avukatları, 4-9 Eylül'ün CHP'nin kuruluş haftası olduğunu ve parti tüzüğünün 86. maddesi gereği bu tarihlerde kuruluş etkinlikleri yapılacağını belirterek 8 Eylül'deki duruşmanın ertelenmesini talep etmiş; mahkeme talebi makul bularak duruşmayı 15 Eylül'e ertelemişti.

Mahkemenin ilgili mahkemelerden gelecek dosyalar üzerine vereceği karar, kongreye ilişkin iptal talepleri ve ceza soruşturmalarının seyrini belirlemede belirleyici olacak.