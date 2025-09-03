Ankara Akköprü'de Elektrikli Skuter Valizle Trafikte Tehlike
Valizli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı
Ankara'nın Altındağ ilçesi Akköprü kavşağında kaydedilen görüntülerde, bir vatandaşın elektrikli skuter valizle trafikte ilerlediği anlar yer aldı.
Olay, çevredeki bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kayda yansıyan sahnelerde, kişinin trafikte sağ şeritten ilerlediği ve böylece can güvenliğini riske attığı görüldü.
Görüntüler, kent trafiğinde alınması gereken önlemler ve yol güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.