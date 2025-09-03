Ankara Akköprü'de Elektrikli Skuter Valizle Trafikte Tehlike

Valizli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı

Ankara'nın Altındağ ilçesi Akköprü kavşağında kaydedilen görüntülerde, bir vatandaşın elektrikli skuter valizle trafikte ilerlediği anlar yer aldı.

Olay, çevredeki bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kayda yansıyan sahnelerde, kişinin trafikte sağ şeritten ilerlediği ve böylece can güvenliğini riske attığı görüldü.

Görüntüler, kent trafiğinde alınması gereken önlemler ve yol güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.