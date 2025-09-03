DOLAR
Ankara Akköprü'de Elektrikli Skuter Valizle Trafikte Tehlike

Ankara Altındağ Akköprü'de bir kişi, elektrikli skuter valizle sağ şeritten ilerleyerek cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 17:04
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 17:04
Valizli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı

Ankara'nın Altındağ ilçesi Akköprü kavşağında kaydedilen görüntülerde, bir vatandaşın elektrikli skuter valizle trafikte ilerlediği anlar yer aldı.

Olay, çevredeki bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kayda yansıyan sahnelerde, kişinin trafikte sağ şeritten ilerlediği ve böylece can güvenliğini riske attığı görüldü.

Görüntüler, kent trafiğinde alınması gereken önlemler ve yol güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

