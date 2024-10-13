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Ankara Barosu'na Mustafa Köroğlu Tekrar Başkan Seçildi

Mustafa Köroğlu, Ankara Barosu'nun 68. Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden seçildi.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 20:25
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 20:25
Ankara Barosu'na Mustafa Köroğlu Tekrar Başkan Seçildi

Ankara Barosu Başkanlığı Seçim Sonuçları Açıklandı

Ankara Barosu, 68. Olağan Genel Kurulu'nu Atatürk Spor ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirerek başkanlık seçimlerini tamamladı. Mevcut başkan Mustafa Köroğlu, ikinci kez bu göreve seçilerek avukat camiasının güvenini kazandı.

Adaylar ve Oy Dağılımı

Seçimler sırasında Köroğlu, Demokratik Sol Avukatlar (DSA) tarafından desteklenen bir adaydı. Diğer adaylar arasında Bülent Yücetürk (100.Yıl DSA), Mehmet Zeki Kaplan (Ankara Barosu Değişim Grubu), Ebru Dönmez (Avukat Hakları Grubu), Coşkun Özgür Piroğlu (Mücadeleci Avukatlar Grubu), Doğukan Tonguç Cankurt (Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar), Hakan Erdem (Türk Milliyetçi Avukatlar Grubu) ve bağımsız aday İbrahim Akın bulunuyordu.

Seçim sonuçlarına göre, Mustafa Köroğlu, 4.344 oy alarak tekrar başkanlık koltuğuna oturdu. Diğer adayların oy sayıları ise şöyleydi: Bülent Yücetürk 3.534, Hakan Erdem 2.110, Ebru Dönmez 2.027, Doğukan Tonguç Cankurt 784, Mehmet Zeki Kaplan 310, Coşkun Özgür Piroğlu 166 ve İbrahim Akın 92 oy aldı.

Demokratik Süreç ve Katılım

Bu seçim, avukatlar arasında demokratik süreçlerin sağlandığını ve katılımın yüksek olduğunu göstermektedir. Köroğlu, önümüzdeki dönemde de avukatların haklarını savunmak ve Ankara Barosu'nu daha ileri taşımak için çalışmalara devam edeceğini belirtti.

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