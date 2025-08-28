DOLAR
Ankara Başsavcılığı Özgür Özel Hakkında Soruşturma Başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle 'kamu görevlisine hakaret' ve 'tehdit' suçlarından resen soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 09:27
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 09:27
Akın Gürlek'e yönelik sözler soruşturma gerekçesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Başsavcılık, Özel'in partisinin İstanbul Beyoğlu'ndaki mitinginde yaptığı konuşmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik kullandığı sözler üzerine harekete geçti.

Başsavcılıkça, Özel hakkında "kamu görevlisine hakaret" ve "tehdit" suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

