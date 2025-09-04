Ankara Büyükelçiliği'nde Kunar Depremi İçin Taziye Defteri Açıldı — 2 bin 205 Ölü

Ankara Büyükelçiliği'nde Kunar Depremi İçin Taziye Defteri Açıldı

Taziye Defteri Açılışı

Afganistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde, ülkenin doğusundaki Kunar vilayetinde 31 Ağustos gecesi meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için taziye defteri açıldı.

Taziye defterini, Ankara'da görev yapan yabancı misyon temsilcileri, yabancı diplomatlar ve ziyaretçiler imzaladı. Bugün saat 10.00'da ziyaretçilere açılan defter, 10.00-13.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında imzalanabilecek.

Depremin Boyutu ve Kayıplar

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 31 Ağustos'ta Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad şehrinin 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Afganistan geçici hükümeti Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 205'e, yaralı sayısının da 3 bin 640'a çıktığını açıklamıştı. Yerel yetkililer, bunun ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu belirtmişti.

Afganistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde, ülkenin doğusundaki Kunar vilayetinde 31 Ağustos gecesi meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için taziye defteri açıldı. Taziyeye Türkiye'nin eski Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay da katıldı.