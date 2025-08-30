Ankara Çankaya'da Takla Atan Otomobil: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ankara Çankaya'da Takla Atan Otomobil Kazasında 1 Ölü, 1 Yaralı

Kaza Ahmet Vehbi Koç Bulvarı'nda Gerçekleşti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, Ahmet Vehbi Koç Bulvarı üzerinde F.Y. yönetimindeki 06 GT 0004 plakalı otomobilin kaldırıma çarpıp takla atması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, sürücünün F.Y. olduğunu belirledi ve hayatını kaybettiğini tespit etti.

Araçta bulunan C.D. yaralandı; kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

F.Y.'nin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, kontrollerin ardından yeniden ulaşıma açıldı.