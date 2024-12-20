Ankara'da 1059 Aranan Suçlu Yakalandı

Ankara'da Suçlulara Operasyon

Ankara Valiliği, polis ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda 1059 kişinin yakalandığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, bu başarılı operasyon 13-19 Aralık tarihleri arasında düzenlendi.

Hapis Cezası Olan Şahıslar Yakalandı

Operasyonlar kapsamında aranan şahıslar arasında 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 3 kişi, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 14 kişi, 5-10 yıl arası hapis cezası alan 40 kişi, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 339 kişi ve ifade vermek üzere aranan 663 kişi yer aldı.

Bu operasyonlar, güvenlik güçlerinin suçla mücadeledeki kararlılığının bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.