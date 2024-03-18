Ankara'da 19 Mart Salı günü bu yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 19 Mart Salı günü düzenlenecek olan bir etkinlik nedeniyle şehrin belirli yollarının trafiğe kapatılacağını duyurdu.
Kapatılacak yollar şunlardır:
Sağduyu Caddesi'nin Samsun Yolu (19 Mayıs Bulvarı) ile 1755'nci Sokak arasında kalan bölümü
Buraya açılan cadde ve sokakların tamamı
Sağduyu Caddesi'nden Samsun Yolu'na bağlanan varyant
Samsun Yolu'ndan Sağduyu Caddesi'ne bağlanan yan varyantlar (alt geçit hariç)
Kapatmalar saat 11.00'de başlayacak ve programın bitimine kadar devam edecek.
Vatandaşların mağdur olmamaları için toplu taşıma araçlarını kullanmaları tavsiye ediliyor.