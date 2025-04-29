Ankara'da 3 Gün Sürecek Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

Ankara'da Dikkat Çeken Meteoroloji Uyarısı

Vatandaşlar ilkbahar mevsiminin gelmesini umarak beklerken, olumsuz hava koşulları ülke genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son tahminler, Ankaralılar için alarm zillerini çaldırırken, gök gürültülü sağanak yağış için tarih de verildi.

Yağış Ne Zaman Başlayacak?

Ankara, uzun süredir yağmur bekliyordu. Nihayet, yağışların kapıda olduğu belirtiliyor. Yapılan açıklamalara göre, gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların 3 gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Ankara'da Olumsuz Hava Değişimi

Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre, Ankara önümüzdeki günlerde büyük bir hava değişimi yaşayacak. Parçalı ve çok bulutlu günlerin ardından, gökyüzü yerini gök gürültülü sağanak yağışlara bırakacak. Yapılan uyarılar, yağışların hafif bir geçiş olmayacağını, aksine oldukça etkili olacağını gösteriyor.

Yağışların Tarihi

1 Mayıs 2025 Perşembe gününden itibaren yağışlı hava dalgasının Ankara'ya girmesi bekleniyor. Emek ve Dayanışma Günü olan bu tarih, aynı zamanda Ankara için yağışlı bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Hafta ortasındaki parçalı ve çok bulutlu havanın ardından, Perşembe günü yoğun yağışlar etkili olacak.

3 Gün Sürecek Yağışlar

Meteoroloji, gök gürültülü sağanağın 1 Mayıs'tan başlayarak 2 Mayıs Cuma ve 3 Mayıs Cumartesi günleri de devam edeceğini belirtti.