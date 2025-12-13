DOLAR
Özer’den Bahçeli’ye ziyaret: "Kutuplaşmayı geride bırakıp kucaklaşma zamanı"

Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret ederek barış, toplumsal uzlaşı ve yargıya güven konularını görüştü.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 14:56
Barış, uzlaşı ve yargıya güven masaya yatırıldı

Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Özer, görüşmede barış süreci, toplumsal uzlaşı ve yargıya güven başlıklarının ele alındığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özer, ziyarette Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in selamlarını Bahçeli’ye ilettiğini belirtti.

Özer, görüşmede Türkiye'nin uzun yıllardır ön yargılar, ezberler ve korkularla şekillenen sorun alanlarının samimi, kararlı ve özverili bir yaklaşımla aşılabileceğini vurguladığını aktardı. Özer, görüşmede şu noktalara özellikle dikkat çekti:

"Barış sürecine doğrudan ve dolaylı katkı sağlayacak hususlar ve çelişkiler üzerine derin bir sohbetimiz oldu." Toplumsal barışın kalıcı hale gelmesi için kimsenin dışlanmaması gerektiğini, CHP’ye yönelik kuşatmanın son bulmasının önemini dile getirdi.

Yargıya güvenin artırılmasının sürecin mihenk taşı olduğunu belirten Özer, tutuksuz yargılama ve kayyım rejimine son verilmesi gibi adımların gerekliliğine işaret etti. Ayrıca Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanmasının sürece katkı sağlayacağını vurguladı.

Özer, yargılamaların cezalandırmaya dönüşmemesi gerektiğini, güven artırıcı adımlara ihtiyaç olduğunu söyledi ve şunları ekledi: "Şimdi kutuplaşmayı geride bırakıp kucaklaşma zamanıdır. Bunu mutlaka başarmalı ve yakaladığımız bu fırsat hiçbir şartta heba edilmemelidir." Özer, bu fırsatın sadece Türkiye’nin iç barışı için değil, bölge barışı için de önemli olduğunu kaydetti.

Görüşme sonrasında Özer, nazik ev sahipliği dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti ve paylaşımında Bahçeli’ye "Köklere Yolculuk" ve "İnsanlık Nereye Gidiyor" adlı kitaplarını hediye ettiği fotoğraflara yer verdi.

