Ankara'da 30 Ağustos Resmi Geçit Töreni: TBMM'den Birinci Meclis'e

Ankara'da TBMM önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına gerçekleştirilen resmi geçitte mehter, asker ve güvenlik birimleri törene katıldı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 17:10
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 17:10
Başkentte Zafer Bayramı coşkusu

Ankara'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar resmi geçit töreni düzenlendi.

Yürüyüş öncesi TBMM İsmet İnönü Bulvarı girişinde yerini alan Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki mehteran birliği farklı marşlar seslendirerek törene renk kattı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Yürüyüşte askerler Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıdı.

Resmi geçide Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün farklı birimlerinde görevli personelden oluşan timlerin yanı sıra itfaiye ve sağlık ekipleri katıldı.

Atatürk Bulvarı'nda toplanan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak korteje sevgi gösterisinde bulundu ve kortejdekileri uzun süre alkışladı.

Resmi geçit, yürüyüşün ardından Ulus'taki Birinci Meclis'i selamlamayla sona erdi.

