Ankara'da 300 İtfaiye Eri Alımı Duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 İtfaiye Eri Alacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kamu hizmetlerinde görevlendirmek üzere 300 itfaiye eri istihdam edecek. Bu duyuru, ABB’nin resmi gazetesinde yayımlanan ilan ile duyuruldu.

Alım Süreci ve Başvuru Şartları

İtfaiye eri alım süreci 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilecek. Adayların, itfaiyecilik ve yangın güvenliği, itfaiyecilik ve sivil savunma veya sivil savunma ve itfaiyecilik ön lisans programlarından mezun olmaları gerekmektedir. Ayrıca, en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları ve KPSS P93 puan türünde minimum 60 puan almış olmaları şartı aranmaktadır.

Başvuru Tarihleri ve Sınav Süreci

Adayların, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmeleri için 18-22 Kasım tarihleri arasında gereken belgelerle birlikte, sağlık personelinin gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere İtfaiye Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Sınavları geçecek olan adaylar, 28 Kasım’da www.ankara.bel.tr adresinde ilan edilecektir. İtfaiye eri alımına yönelik sözlü ve uygulamalı sınavlar ise 2-18 Aralık tarihleri arasında İtfaiye Dairesi Başkanlığı yerleşkesinde gerçekleştirilecektir.