Söğüt’te Temizlik Seferberliği: Belediye Çalışmaları Hızlandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde belediye ekipleri cadde, ana arter ve parklarda kapsamlı temizlik ve düzenleme çalışmalarını hızlandırdı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 11:47
Cadde ve parklarda kapsamlı temizlik

Bilecik’in Söğüt ilçesinde belediye ekipleri cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarını hızlandırdı.

Söğüt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde kapsamlı temizlik çalışması başlattı. Yol temizleme aracıyla ana arterlerde detaylı temizlik yapılırken, park ve bahçelerde bakım ve düzenleme çalışmaları da aralıksız sürdürülüyor.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut "Daha temiz, daha düzenli bir Söğüt için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

