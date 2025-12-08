Ankara'da 7,5 kg'lık dev böbrek kitlesi: Kilo sandı, 11 kg verdi

İlk başta kilo aldığını düşündüğü şişkinlik ve sertlik şikâyetiyle hastaneye başvuran 46 yaşındaki Ahmet Demir'in yapılan tetkiklerinde, böbreğinde nadir görülen 7,5 kilogramlık dev bir kitle olduğu ortaya çıktı. Hasta, tedavi sonrası yaklaşık 11 kilo vererek rahatladığını belirtti.

Başvuru ve tanı

Ankara Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Demir, midesindeki şişkinlik ve sertlik nedeniyle tetkik edildi. İlk etapta problemi hafife alıp kilo aldığını sandığını söyleyen hasta, şikâyetlerin geçmemesi üzerine dev bir kitleyle karşılaştı.

Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Eğitim ve Klinik Sorumlusu Doç. Dr. Serdar Toksöz durumu şöyle aktardı: "Orada karnında büyük bir kitle tespit edilmiş. İleri tetkik ve tedavi için bize yönlendirildi. Biz de yaptığımız değerlendirmede bunun büyük bir böbrek kitlesi olduğunu tespit ettik. Bu nadir olarak tespit edilmiş durumlardan birisidir. Tedavisi de oldukça ileri merkezlerde, deneyimli merkezlerde yapılmaktadır."

Ameliyat ve uygulanan yöntem

Dr. Toksöz, kitlenin büyüklüğü nedeniyle geleneksel açık cerrahi gereksinimi olabileceğini fakat ekiplerinin planıyla kesi büyüklüğünü kademeli olarak küçülterek laparoskopik yöntemle müdahale ettiklerini belirtti. Operasyon sırasında yaklaşık 40 cmye yakın kesi ihtiyacının kademeli kısaltıldığı, sonrasında kitle küçültülerek 3 delikten laparoskopik olarak çıkarıldığı ifade edildi.

Dr. Toksöz'ün ifadeleri şu şekilde: "Yaklaşık 40 cm’ye yakın bir kesiye ihtiyaç duyuyordu. Biz kendi planladığımız yöntemle bu kesiti kademeli olarak küçülttükten sonra, kitleyi küçülttükten sonra laparoskopik olarak 3 tane delikten ameliyatını gerçekleştirdik. Yaklaşık olarak 10 bin vakada bir bu kadar büyük böbrek kitleleri görülebilmektedir. Hastanın böbreğin içinde taşı da vardı."

Uzman, kitlenin enfeksiyon ve tansiyon gibi sistemik sorunlara yol açabileceğini, boşaltılan sıvıda ciddi enfeksiyon tespit edildiğini ve diğer böbreği etkileyen enfeksiyonların gelişebileceğini vurguladı: "Ahmet Bey’in bu büyük böbrek kitlesi tansiyon hastalığına sebep olabilir. Boşalttığımız suda da ciddi enfeksiyon vardı. Ciddi enfeksiyona da sebep olabiliyor. Diğer böbreği de etkileyen enfeksiyonlara sebep olabiliyor. Taşlar da iritasyon sonucu böbrek kitlelerine sebep olabilmektedir."

Operasyon süreci ve sonuç

Operasyonun teknik zorluklarını anlatan Toksöz, kitlenin karaciğer, bağırsaklar ve büyük damarlara yapışık olduğunu, ameliyatın adım adım ve kontrollü şekilde yürütüldüğünü söyledi: "Ameliyat cerrahi süresi yaklaşık olarak 6 saat sürdü. Çok büyük bir böbrek kitlesi karaciğere, bağırsaklara, büyük damarlara yapışık haldeydi. Biz yavaş yavaş, adım adım, kontrollü bir şekilde ilerleyerek hastanın herhangi bir organına zarar vermeden bu işlemi gerçekleştirdik."

Operasyon sonrası yapılan değerlendirmede diğer organlarda herhangi bir hasar olmadığı, bağırsaklar ve karaciğerin uygun şekilde çalıştığı belirtildi.

Hasta hikayesi ve iyileşme

Hasta Ahmet Demir yaşadıklarını anlattı: "Son zamanlarda hızlı ve bariz bir şekilde görülmeye başladı ve benim hareketlerimi de kısıtlamaya başladığı için başvurdum. Bunun daha önceden, 5 yılı daha aşkın süre içerisinde başlayıp devam eden bir rahatsızlık olduğunu söyledi ve acilen işlemlere başladılar."

Ameliyat öncesi günlük yaşantısında ciddi kısıtlar olduğunu aktaran Demir, "İş hayatımda hareket kısıtlılıklarım çok fazlaydı. Eğilme, kalkma, dönme mesela uykularımda sadece sol yanıma yatabiliyordum. Sırt üstü yatamıyordum" dedi.

Ameliyat sonrası kendini hafiflemiş hissettiğini söyleyen Demir, "Midemde boşluklar oldu. Bu hastane döneminde onun şeylerini anlamadım ama ayağa kalktıktan sonra benden yaklaşık 11-12 kilo eksildi. Bunun rahatlığı, hafifliği, hareketlerim de daha çevik, atak oldu. Uykularım da olsun, vücut olarak daha rahat bir seviyeye geldim" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, özellikle kademeli büyüyen karın kitlelerinde erken farkındalık ve aralıklı doktor kontrollerinin önemine dikkat çekiyor.

