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Ankara'da 7 Yavru Köpek Ölü Bulundu

Mamak'ta 7 yavru köpeğin cansız bedeni bulundu; belediye inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 17:40
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 17:40
Ankara'da 7 Yavru Köpek Ölü Bulundu

Ankara'da Yavru Köpeklerin Sözde Ağına Düşüşü

Mamak Belediyesi, Derbent Mahallesi'nde boş bir arazide 7 yavru köpeğin ölü olarak bulunduğunu duyurdu. Olayın ardından inceleme başlatıldığı bildirildi.

Hayvan Durum İzleme Ekibi Olay Yerinde

Belediyeden yapılan açıklamada, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polisine gelen ihbar doğrultusunda belediye veterinerlerinin bölgede yaptığı incelemelerde 7 yavru köpeğin cansız bedenine rastlandığı ifade edildi.

İlk Belirlemeler ve Otopsi Süreci

Ölüm şekliyle ilgili ilk değerlendirmelerde köpeklerin vücutlarında yaralar görüldüğü belirtildi. Olayla ilgili olarak görgü tanığına ulaşılamadığı ve çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerinin incelendiği aktarıldı. Mamak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, köpeklerin cesetlerini alarak otopsi işlemleri için Etlik'teki Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü'ne taşıdı.

Yetkililerin Açıklamaları

Mamak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nihat Toprak, böyle bir üzücü olayın Mamak'ta yaşanmasının kendilerini derinden üzdüğünü belirtti. Toprak, köpeklerin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacağını ifade etti.

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