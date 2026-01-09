Ankara'da 75 Yaşındaki Hastaya Minimal İnvaziv Bypass: 'Bu Seni 40 Sene Götürür'

Ankara'da 75 yaşındaki hastaya minimal invaziv bypass: 'Bu seni 40 sene götürür'

Ameliyat ve hasta süreci

75 yaşındaki Ahmet Sevük, göğüs ağrısı şikayetiyle bir süre önce 29 Mayıs Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkikler ve anjiyo sonrası hastada 2 damar hastalığı tespit edildi ve cerrahi müdahale kararı alındı.

Hastaya kemik kırılmadan, küçük bir yan kesiyle gerçekleştirilen minimal invaziv bypass uygulandı. Ameliyatı gerçekleştiren ekip, işlemin hastanın daha hızlı toparlanmasını sağladığını ve günlük yaşama dönüşü kolaylaştırdığını aktardı.

Uzman görüşleri

29 Mayıs Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Levent Enver, hastaya bir hafta önce bypass yapıldığını belirterek, öncesinde anjiyo yapıldığını ve 2 damar hastalığı saptandığını söyledi. Enver, ameli̇yatın yan kesiyle ve kemik kırılmadan yapıldığını vurgulayarak bunun hastanın toparlanmasına katkı sağladığını bildirdi.

Enver, yöntemin avantajlarını şu sözlerle özetledi: kemik kırılmadığı için ağrı daha az oluyor, hasta daha çabuk hareket ediyor ve normal günlük işlerine daha hızlı dönebiliyor. Ayrıca kısa yatış süresi sayesinde enfeksiyon ve kanama risklerinin azaldığını ifade etti.

Enver, bu girişimin ikinci basamak devlet hastanelerinde yaygın olmadığını belirterek, 29 Mayıs Devlet Hastanesi'nin Ankara'da ikinci basamak hastane olarak bu işlemi uygulayan az sayıda kuruluştan biri olduğunu aktardı.

Hastanın değerlendirmesi ve güven vurgusu

Sevük, göğüs ağrısı şikayetiyle önce aile hekimine danıştığını ve onun yönlendirmesiyle hastaneye başvurduğunu anlattı. Anjiyo sonrası bypass kararını doktoruyla birlikte aldığını belirten Sevük, işlemin yalnızca küçük bir kesiyle yapıldığını ve kalbin durdurulmadığını öğrendiğinde doktoruna güvendiğini söyledi.

Sevük, ameliyat sonrası hızlı toparlandığını ve eski hayatına dönmeyi sabırsızlıkla beklediğini belirterek yeniden spor yapmaya başlamak istediğini ifade etti. Hastanın aktardığına göre kendisine şu sözler söylenmişti: 'abi bu seni 40 sene daha götürür'. Sevük, bu sözlerin kendisini cesaretlendirdiğini ve umut verdiğini dile getirdi.

Sonuç olarak, minimal invaziv bypass uygulamasıyla 75 yaşındaki hastanın hızlı toparlanması, kısa yatış süresi ve düşük komplikasyon riski uzmanlar tarafından avantaj olarak gösteriliyor. Hastane ekibi ve hasta arasındaki güven de tedavinin başarısında önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

HASTA AHMET SEVÜK