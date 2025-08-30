Ankara'da 8. Uluslararası SOLO Çağdaş Dans Festivali başladı

Ankara'da, Türkiye'den ve dünyadan dansçıların katılımıyla düzenlenen 8. Uluslararası SOLO Çağdaş Dans Festivali CerModern Açık Hava Sahnesi'nde kapılarını açtı. Etkinlik, çağdaş dans sahnesinde ulusal ve uluslararası isimleri bir araya getiriyor.

Organizasyon ve ekip

Festival koordinatörlüğünü Esma Meydan yürütüyor. Program danışmanlığı ise çağdaş dans alanında tanınan isimler Deniz Alp, Özgür Adam ve Galip Emre tarafından hazırlanıyor.

Festival teması ve katılımcılar

CerModern Sanat Yönetmeni Zihni Tümer, etkinliğin CerModern'in 15. yılı için hedeflenen sürdürülebilirlik temasını taşıdığını vurguladı. Tümer, festival kapsamında 13 ülkeden 22 dansçıyı ağırladıklarını belirtti ve etkinliğin kuruluşu açısından geleceğe açılan bir pencere olacağını ifade etti.

Solo Çağdaş Dans Festivali, birçok ulusal ve uluslararası ortakla yürütülen bir proje. Yıl boyunca Avrupa'daki festivaller izleniyor ve özellikle İtalya'daki SoloChoreografico ile yapılan işbirlikleri sayesinde dansçılar Türkiye'ye davet ediliyor.

İzleyiciye açık yaklaşım

Tümer, festivalin doğrudan seyirciye hitap eden bir etkinlik olduğunu, bu nedenle yarışma veya ödül merkezli bir yapı benimsemediklerini söyledi. Festival, her yıl açtıkları uluslararası açık çağrı ve çağrılan sanatçılarla destekleyicilerin katkılarıyla şekilleniyor.

Festival yarın sona erecek.

