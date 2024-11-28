Ankara'da AB-Türkiye İlişkileri Paneli: Dinamikler ve Zorluklar Tartışıldı

Ankara'da 'AB-Türkiye İlişkilerindeki Mevcut Dinamikler ve Zorluklar' Paneli Düzenlendi

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Topluluğu tarafından Ankara'da 'AB-Türkiye İlişkilerindeki Mevcut Dinamikler ve Zorluklar' paneli gerçekleştirildi.

TEPAV Toplantı Salonu'nda, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski panelist olarak yer aldı. Panelin moderatörlüğünü ise TOBB ETÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden Prof. Dr. Pınar İpek üstlendi.

Bozay'dan Önemli Uyarılar

Panelde konuşan Bozay, dünyanın büyük bir dönüşüm içinde olduğunu ve 2025'in bir dönüm noktası olacağını belirtti. Avrupa'nın ekonomik güvenliğinin tüm taraflar için önemli olduğunu vurgulayan Bozay, Türkiye'nin bu sürece katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Bozay, AB Komisyonu'nun 2024 Türkiye Raporu'nda ülkenin yeniden ilişkileri güçlendirme çabalarına dikkat çekti. “15 Temmuz 2019'daki AB Dış İlişkiler Konsey kararıyla getirilen kısıtlamaların kaldırılmasını bekliyoruz.” ifadesini kullanan Bozay, üyelik sürecinin canlandırılması ve Gümrük Birliği modernizasyonu için iş birliğine vurgu yaptı.

Ayrıca Kıbrıs meselesinin, ilişkilerdeki tıkanma noktalarından biri olduğunu dile getiren Bozay, “Her 2-3 yılda bir uyanıyoruz ve aynı federasyon hikayesiyle karşılaşıyoruz. Yeni bir şeye ihtiyacımız var.” dedi.

Ossowski'den Stratejik Ortaklık Vurgusu

Büyükelçi Ossowski ise Türkiye'nin AB için stratejik bir ortak olduğunu belirtirken, Türk yetkililerle yaptığı görüşmelerde Türkiye'nin üyelik sürecinin hala önemli bir hedef olduğunu kaydetti. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisi gibi gündemdeki konulara değinen Ossowski, ilişkileri güçlendirmek için yapıcı bir diyalog gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda arabuluculuk rolünü takdirle karşıladığını ifade eden Ossowski, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin önemine de vurgu yaptı.

Panel Sonrası Öğrenci Soruları ve Türkiye'nin Dış Politika Vizyonu

Panelin sona ermesinin ardından Bozay ve Ossowski, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Bozay, Türkiye'nin 360 derecelik dış politika vizyonunun önemli adımları kolaylaştırdığını belirtti. Türkiye'nin Orta Doğu, Kafkaslar, Balkanlar ve Akdeniz'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini vurguladı.

Büyükelçi Ossowski, Türk vatandaşlarının AB ülkelerinden vize alma konusundaki sorunları çözmek için çaba gösterdiklerini belirtti ve sahtecilik gibi konularda gerekli adımların atılması çağrısında bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.