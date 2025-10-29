Ankara'da ANFİDAP: ABD Büyükelçiliği Önünde İsrail'in Gazze Saldırısı Protesto Edildi

ANFİDAP üyeleri, ABD Ankara Büyükelçiliği önünde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve ateşkesi ihlalini protesto etti; Mustafa Eminoğlu talepleri açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 19:00
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 19:00
Ankara'da ANFİDAP: ABD Büyükelçiliği Önünde İsrail'in Gazze Saldırısı Protesto Edildi

Ankara'da ANFİDAP: ABD Büyükelçiliği Önünde Protesto

ANFİDAP üyeleri Gazze saldırılarını kınadı

ANFİDAP üyeleri, ABD Ankara Büyükelçiliği önünde toplanarak İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Topluluk, üzerinde "Küresel çeteye karşı küresel direniş" yazılı pankart açtı. ANFİDAP adına basın açıklamasını okuyan Mustafa Eminoğlu, Gazzeli masumlara son 2 yılda her türlü işkence ve zulmün yaşatıldığını belirterek, Gazzelilerin bu saldırılara karşı direndiğini ve İsrail'in hedeflerine ulaşamadığını söyledi.

Eminoğlu, Mısır'ın Şarm El Şeyh şehrinde 15 gün önce ateşkes ilan edildiğini anımsattı ve şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ancak mutlak kötülük İsrail, yalanlar üzerine kuruludur. 77 yıllık kanlı tarihinde katil İsrail verdiği tüm sözleri, tüm anlaşmaları istisnasız şekilde çiğnemiştir. Bu ateşkesi de daha önce ilan edilen ateşkesler gibi ihlal edeceği en başından belliydi. Zira ateşkesin uygulanmasına yönelik koruyucu, etkili hiçbir önlem alınmamıştı."

Eminoğlu, İsrail'in yalnızca anlaşma yoluyla durdurulamayacağını vurguladı ve alınmasını istedikleri tedbirleri sıraladı:

"İsrail adlı çeteyi devlet olarak tanıma kararları derhal ve kesin bir şekilde geri alınmalıdır. Gazze soykırımının doğrudan suç ortağı olan ABD'nin, ateşkes sürecinde ve sonrasında açıkça İsrail lehine sergilediği tarafgir tutumlar ve diğer devletlere karşı sergilediği yanıltıcı ve sorumsuz politikalar, sürece dahil olan tüm devletlerce sürekli olarak gündeme getirilmelidir. İnsani yardımların girişine engel olan terör saldırılarını durdurmasını sağlamak için İsrail'e ait deniz, kara ve hava araçlarına ambargo konulmalıdır. İsrail'e karşı hava ve deniz sahalarının kapatılması gerekmektedir. Tüm dünya genelinde terör devleti İsrail elçiliklerinin kapatılmasına yönelik adımlar atılmalı, İsrail'le tüm ilişkiler amasız ve fakatsız sıfırlanmalıdır. Bizler biliyor ve inanıyoruz ki Gazzeli bir bebeğin kanı, katil İsrail'le ilişkilerden elde edilen tüm menfaatlerden daha üstündür. İsrail'i ne soykırım ortağı Trump'ın süslü yalanları ne kınamalar ne de diplomatik temaslar durdurabilir. İsrail'i durduracak olan yegane şey, Gazze'de bir barış gücü oluşturulmasıdır. Gazze'de Mehmetçik başta olmak üzere bölge ülkelerinin ve soykırıma karşı onurlu bir duruş gösteren ülkelerin askeri kuvvetlerinden müteşekkil barış gücünün hemen oluşturulması gerekmektedir."

Basın açıklamasının ardından grup, herhangi bir olay yaşanmadan dağıldı.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye...

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürmesini ABD Büyükelçiliği önünde protesto etti.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye...

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TRT'nin tabii platformu yeni sezonunu tanıttı
2
Bursa Mudanya'da Ev Yangını: Dumandan Etkilenen Yaşlı Çift Hastaneye Kaldırıldı
3
29 Ekim: Cumhuriyet'in 102. Yılı Fransa ve Avusturya'da Kutlandı
4
Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı
5
Trabzon'da Silahlı Kavga: Aynı Aileden 3 Kişi Yaralandı
6
E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025
7
Van'da Solunum Sıkıntısı Çeken Hasta, Ambulans Helikopter ile Hastaneye Nakledildi

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar