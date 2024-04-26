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Ankara’da farklı suçlardan aranan 900’e yakın kişi yakalandı

Ankara’da güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, son 1 haftada, çeşitli suçlardan aranmakta olan 877 kişi yakalandı.

Yayın Tarihi: 26.04.2024 15:16
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 15:22
Ankara’da farklı suçlardan aranan 900’e yakın kişi yakalandı

Ankara Valiliği, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı’nın ortak yürütmüş olduğu çalışmalar neticesinde, farklı suçlardan aranan 877 kişinin yakalanmış olduğunu duyurdu.

Ankara’da, 19-25 Nisan arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 20 yıl ve üzerinden hapis cezası bulunan 5 kişinin, 10 yıl ve üzerinde hapis cezası olan 17 kişinin yakalanmış olduğu bildirildi. Öte yandan çalışmalar kapsamında, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 40 kişi ve 5 yıla kadar hapis cezası olan 291 kişi de yakalandı. Valilik, ifadeye yönelik aranmakta olan 524 kişinin de bu çalışmalar sonucunda yakalanmış olduğunu belirtti.

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