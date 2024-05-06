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Emeklilere büyük zam kapıda! İntibak zammıyla maaşlara zam geliyor

Emeklilerin yüzünü güldürecek haber! Uzman isim yeni zamları açıkladı! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 06.05.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 14:23
Emeklilere büyük zam kapıda! İntibak zammıyla maaşlara zam geliyor

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren intibak zamları! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLERE İNTİBAK ZAMMI GELİYOR

Yeni senenin gelmesiyle birlikte emekli maaşlarına yüzde 49.25 oranında zam yapıldı. En düşük emekli maaşları ise 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye yükseltildi. Emekli vatandaşlar ekonomik krizle boğuşmaya devam ederken açlık sınırı 16 bin TL seviyesini bile geçti. Bu durumda en düşük emekli maaşları açlık sınırının altında kalmış oldu. Temmuz ayında emekli maaşlara 6 aylık enflasyon verilerine göre yeni bir zam daha yapılacak. Emekli vatandaşlar bekledikleri zamları alamazken intibak zamlarıyla ilgili araştırmalar da devam ediyor. 

emekli maaşlarında intibak düzenlemesi

SGK Uzmanı İsmail Sevinç intibak yasasıyla ilgili düzenlemelerin 2026 senesine kadar tamamlanmasını beklediğini söyledi ve şu açıklamaları yaptı; 'Emekli vatandaşlar için intibak yasası ile ilgili çalışmalardaki teknik kapasitenin artması gerekiyor. Bürokrasinin bu çalışmaları sonlandırması için güçlenmesi gerekli.' İntibak düzenlemesi ile birlikte 2000 senesi öncesinde emeklilik hakkı alan vatandaşlar emekli maaş düzenlemelerinden faydalanabilecek. İntibak zamlarıyla birlikte iyileştirmeler uzman isim tarafından en az 8 bin 500 TL seviyesinde hesaplanıyor. İntibak düzenlemeleriyle birlikte daha adil bir maaş sistemi olacağı savunuluyor. 

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