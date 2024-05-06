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O markette ürünler yarı fiyatına düşüyor! Seçili ürünlerdeki kampanyayı kaçırmayın

Son günlerdir temel ihtiyaç ürünlerinde yaşanan indirimlerle gündeme gelen ŞOK marketlerindeki indirimli etiketler devam ediyor. İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 06.05.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 15:06
O markette ürünler yarı fiyatına düşüyor! Seçili ürünlerdeki kampanyayı kaçırmayın

ŞOK market tarafından vatandaşlara sunulan pek çok indirimli ürün merak konusu olmaya başladı. İşte ŞOK market bünyesinde indirimli satışa çıkarılan ürünlerin listesi ve daha fazlası için tüm detaylar haberimizde…

otomobil

ŞOK MARKETTE BU ÜRÜNLER YÜZDE 50 İNDİRİMLİ!

ŞOK Marketler kanalı tüketicilere büyük fırsatlar sunuyor. Bu hafta birçok üründe %50'ye varan indirimlerle alışverişler çok daha ekonomik. İşte indirime giren ürünler ve fiyatları:

ŞOK MARKETLERDE BÜYÜK İNDİRİM! SEÇİLİ ÜRÜNLERDE %50'YE VARAN İNDİRİMLER

BEYAZ EŞYADAN ELEKTRONİĞE ÖZEL İNDİRİMLER

ALPİNA BEYAZ ANKASTRE SET:

Mutfağın vazgeçilmezi Alpina markalı ankastre set 6.499 TL fiyatıyla sizleri bekliyor. Üstün teknolojisi ve şık tasarımıyla mutfağınızın havasını değiştirecek.

SİNBO ÇİFT HAZNELİ AİRFRYER:

Sağlıklı pişirme yöntemlerinden biri olan AirFryer ile lezzetli ve yağsız yemekler hazırlayabilirsiniz. ŞOK, çift hazneli modeliyle 3.499 TL'ye satışta!

BEBEK ÜRÜNLERİNDE İNANILMAZ FIRSATLAR

BABYONE BEBEK BEZİ SÜPER FIRSAT PAKETİ:

Yeni doğan bebeklerin rahatlığı için tasarlanan Babyone bebek bezleri 149 TL'den satışa sunuluyor.

TEMİZLİK ÜRÜNLERİNDE KAÇIRILMAYACAK İNDİRİMLER

4.5 kg Alo Toz Deterjan: Güçlü leke çıkarma formülü ile 204 Türk Lirası.

4.5 kg Tursil Toz Deterjan: Etkili temizlik için sadece 133 Türk Lirası.

4.5 kg Omo Active Toz Deterjan: Yoğun kirler için geliştirilmiş formülü ile 212 Türk Lirası.

1.5 kg Omo Active Toz Deterjan: Küçük paket, büyük etki, 94 Türk Lirası.

3240 ml Domestos Çamaşır Suyu: Evlerin vazgeçilmezi, hijyen sağlar, 99 Türk Lirası.

4 kg Pril Bulaşık Deterjanı: Bulaşıklarınızı parlatır, 119 Türk Lirası.

750 ml Pril Losyon: Bulaşıklarınız için ekstra koruma sağlar, 41.90 Türk Lirası.

2.5 L Bingo Fresh Yüzey Temizleyici: Her türlü yüzeyde etkili temizlik için 59.90 Türk Lirası.

750 ml Pril Bulaşık Deterjanı: Güçlü yağ çözücü etki, 48 Türk Lirası.

1 L Fakir Halı Şampuanı: Halılarınız için derinlemesine temizlik, 49 Türk Lirası.

KİŞİSEL BAKIM VE GIDA ÜRÜNLERİNDE İNDİRİM ŞÖLENİ

Mon Amour Metallic Meyve Aromalı Dudak Parlatıcısı: Sadece 32.90 Türk Lirası.

Mon Amour Metallic Oje Çeşitleri: Renk renk seçeneklerle, 25.50 Türk Lirası.

Mon Amour Metallic Likit Ruj Çeşitleri: Kalıcı güzellik için, 35.90 Türk Lirası.

190 g Piyale Makarna Sosu Pesto: İtalyan lezzeti evinizde, 59 Türk Lirası.

2.5 kg Anadolu Mutfağı Osmancık Pirinç: Pilavlarınız için ideal, 94 Türk Lirası.

200 ml Mis UHT Krema: Mutfakların vazgeçilmezi, 23.50 Türk Lirası.

900 g Mis Süzme Yoğurt: Yoğun ve lezzetli, 65 Türk Lirası.

500 g Mis Meyveli Yoğurt: Doğal meyve parçacıklarıyla, 27.50 Türk Lirası.

1 L Mis UHT Yağsız Süt: Sağlıklı içim, 19.50 Türk Lirası.

500 g Mis Tam Yağlı Kaşar Peyniri: Zengin lezzet, 109 Türk Lirası.

650 g Mis Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir: Kahvaltıların baş tacı, 95.90 Türk Lirası.

500 g Mis Çikolatalı Puding: Herkesin favorisi, 28.50 Türk Lirası.

Bu indirimlere ve daha fazlasına sahip olmak için ŞOK marketlerinize uğramayı unutmayın. Cüzdanınızı koruyun ve evinizi kaliteli ürünlerle zenginleştirin. ŞOK'ta alışveriş her zaman daha ekonomik!

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