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Yargı’nın finalinde tüm oyuncular bir arada! Tekrardan aile oluyorlar

Yargı dizisi finalinde herkes bir araya geldi! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 06.05.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 15:49
Yargı’nın finalinde tüm oyuncular bir arada! Tekrardan aile oluyorlar

Final için geri sayım devam ederken seyircileri mutlu eden poz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YARGI DİZİSİ OYUNCULARI BİR ARADA

Kanal D ekranlarının sevilerek izlenen Yargı dizisi için final geri sayımı devam ediyor. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi başarılı oyuncuların başrolünde yer aldığı Yargı dizisi 26 Mayıs tarihinde final yapacak ve finalde büyük bir sürpriz yapılacak. 

yargı finalinde büyük sürpriz

Dizinin yapımcısı Suzan Güverte finalde yapılacak sürprizle ilgili önemli açıklamalar yaptı ve seyircilerle oyuncuların diziyi bir arada izleyebileceğini ve biletlerin yakın zamanda satışa çıkacağını söyledi. Güverte sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili şu paylaşımı yaptı; 'Yargı finali seyircimizle beraber Lutfi Kırdar'da izlenecek. Biletler çok yakında Biletix'te satışa çıkacak. Uluslararası seyircimiz de YouTube platformundan izleyebilecek. Bütün kazanç TEV'e bağışlanacak.' 

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