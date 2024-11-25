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Ankara'da Arnavutluk Bayrak ve Bağımsızlık Günü Coşkusu

Ankara'da Arnavutluk'un bağımsızlık günü kutlandı. Büyükelçi Kadzadej, Türkiye ile ilişkilerin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 22:32
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 22:32
Ankara'da Arnavutluk Bayrak ve Bağımsızlık Günü Coşkusu

Arnavutluk Bayrak ve Bağımsızlık Günü Ankara'da Kutlandı

Arnavutluk'un bağımsızlığını simgeleyen Bayrak ve Bağımsızlık Günü, Ankara'da düzenlenen özel bir resepsiyonla kutlandı. Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Blerta Kadzadej ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, diplomatik misyon temsilcileri ve birçok davetli katıldı.

Resepsiyon ve Konuşmalar

Etkinlik, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı. Kadzadej, Arnavutluk'un bağımsızlığının 112. yılını kutladığını belirterek, Arnavutluk'ta kasım ayında birçok milli bayramın kutlanacağını hatırlattı. Ayrıca, ülkesinin Nazi işgalinden kurtuluşunun 80. yıl dönümünü de 29 Kasım’da anacaklarını ifade etti ve bu uğurda hayatını kaybedenlere saygı duruşunda bulundu.

Türkiye-Arnavutluk İlişkileri

Kadzadej, Arnavutluk Silahlı Kuvvetlerinin "ülkesinin gururu" olduğunu vurgulayarak, Arnavutluk'un NATO müttefiki olduğunu belirtti. Kadzadej, Arnavutluk'un Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinin önemine dikkat çekti ve 2030 yılına kadar AB'nin tam teşekküllü bir üyesi olmayı hedeflediklerini açıkladı.

Ekonomik ve Ticari İlişkiler

Kadzadej, Türkiye ile Arnavutluk'un uzun süredir diplomatik ilişkilere sahip olduğunu ve ülkeler arasındaki stratejik ortaklığın sürekli üretken siyasi diyalog ve işbirliği ile geliştiğini ifade etti. Türkiye'nin Arnavutluk'un 3'üncü en büyük ticaret ortağı olduğunu aktaran Kadzadej, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2024'ün ilk 9 ayında önemli ölçüde arttığını belirterek hedefin 2 milyar dolar olduğunu kaydetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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