Çorum Alaca'da Trafik Denetimi: 30 Araca 85 bin 228 TL Ceza

Çorum’un Alaca ilçesinde Zile Caddesi'nde yapılan denetimde 80 araç kontrol edildi; 30 aracın sürücüsüne toplam 85 bin 228 TL idari para cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 22:52
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 22:56
Alaca'da Zile Caddesi'nde uygulama

Çorum’un Alaca ilçesinde polis ekiplerinin sürücülere yönelik denetimi sonucunda idari para cezası uygulandı.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince Zile Caddesi’nde gerçekleştirilen denetimde 80 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Kurallara uymadığı tespit edilen 30 araca toplam 85 bin 228 TL tutarında idari para cezası uygulandı.

