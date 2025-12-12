Çorum Alaca'da Trafik Denetimi: 30 Araca 85 bin 228 TL Ceza
Alaca'da Zile Caddesi'nde uygulama
Çorum’un Alaca ilçesinde polis ekiplerinin sürücülere yönelik denetimi sonucunda idari para cezası uygulandı.
Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince Zile Caddesi’nde gerçekleştirilen denetimde 80 araç ve sürücüsü kontrol edildi.
Kurallara uymadığı tespit edilen 30 araca toplam 85 bin 228 TL tutarında idari para cezası uygulandı.
ÇORUM'UN ALACA İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMDE, 30 ARACA TOPLAM 85 BİN 228 TL TUTARINDA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.