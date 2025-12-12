DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,16 -0,02%
ALTIN
5.902,59 -0,86%
BITCOIN
3.843.984,64 1,64%

Bursa'da Otobüste Satırlı Saldırı: Şüpheli Evinde Yakalandı

Bursa Nilüfer'de otobüste 'yer verme' tartışmasında satırla saldıran Emirhan K. evinde yakalandı, kullanılan satır ele geçirildi; şüphelinin işlemleri sürüyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 22:47
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 22:49
Bursa'da Otobüste Satırlı Saldırı: Şüpheli Evinde Yakalandı

Bursa'da otobüste satırlı saldırı: Şüpheli evinde yakalandı

Olayın Detayları

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi’nde sefer yapan şehir içi otobüsünde, iki yolcu arasında çıkan "yer verme" meselesi tartışması kısa sürede büyüdü. Tartışma kavga şekline dönüşürken, taraflardan Emirhan K. (21), elindeki satır ile otobüse girerek tartıştığı Şükür C. (22) üzerine saldırdı.

Olay sırasında şans eseri ciddi bir yaralanma yaşanmadı ancak otobüsteki yolcular büyük panik yaşadı. Saldırı anı, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Gözaltı ve Soruşturma

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Emirhan K.'yı adresinde yakalayarak gözaltına aldı. Saldırıda kullanılan satır da ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

BURSA’NIN NİLÜFER İLÇESİNDE ŞEHİR İÇİ YOLCU OTOBÜSÜNDE YER VERME MESELESİ NEDENİYLE ÇIKAN...

BURSA’NIN NİLÜFER İLÇESİNDE ŞEHİR İÇİ YOLCU OTOBÜSÜNDE YER VERME MESELESİ NEDENİYLE ÇIKAN TARTIŞMADA SATIRLA SALDIRI GERÇEKLEŞTİREN EMİRHAN K. (21), POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN ADRESİNDE YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.

BURSA’NIN NİLÜFER İLÇESİNDE ŞEHİR İÇİ YOLCU OTOBÜSÜNDE YER VERME MESELESİ NEDENİYLE ÇIKAN...

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MB Başkanı Karahan’ın Annesi Op. Dr. Hatice Karahan Uşak’ta Defnedilecek
2
Erzurum'da 112 Ekiplerine Stres Yönetimi Eğitimi
3
Güllü’nün Ölümü: Kızı ve 4 Kişi Adliyeye Sevk Edildi
4
Derince'de Yelken Kulübüne Kaçak Tekne Baskını: 2 Tekneye El Konuldu
5
Isparta Hisarardı'da Art Arda Köpek Ölümleri: Valilik İnceleme Başlattı
6
Diyarbakır'da Tekel Bayisine El Bombası Atıldı
7
Derince'de Kaçak Deniz Küreği Operasyonu: Yelken Kulübünde 2 Tekneye El

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?