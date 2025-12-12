Bursa'da otobüste satırlı saldırı: Şüpheli evinde yakalandı
Olayın Detayları
Bursa’nın Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi’nde sefer yapan şehir içi otobüsünde, iki yolcu arasında çıkan "yer verme" meselesi tartışması kısa sürede büyüdü. Tartışma kavga şekline dönüşürken, taraflardan Emirhan K. (21), elindeki satır ile otobüse girerek tartıştığı Şükür C. (22) üzerine saldırdı.
Olay sırasında şans eseri ciddi bir yaralanma yaşanmadı ancak otobüsteki yolcular büyük panik yaşadı. Saldırı anı, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
Gözaltı ve Soruşturma
Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Emirhan K.'yı adresinde yakalayarak gözaltına aldı. Saldırıda kullanılan satır da ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
BURSA’NIN NİLÜFER İLÇESİNDE ŞEHİR İÇİ YOLCU OTOBÜSÜNDE YER VERME MESELESİ NEDENİYLE ÇIKAN TARTIŞMADA SATIRLA SALDIRI GERÇEKLEŞTİREN EMİRHAN K. (21), POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN ADRESİNDE YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.