DOLAR
42,69 -0,22%
EURO
50,17 -0,02%
ALTIN
5.899,97 -0,82%
BITCOIN
3.839.860,47 1,76%

Küçükçekmece'de Dolmuş Şoförüne Bıçaklı Saldırı

Küçükçekmece'de Sefaköy Emrullah Efendi Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunda çıkan tartışmada bir kişi dolmuş şoförüne bıçakla saldırdı; yaralanan yok, olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 22:45
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 22:45
Küçükçekmece'de Dolmuş Şoförüne Bıçaklı Saldırı

Küçükçekmece'de Dolmuş Şoförüne Bıçaklı Saldırı

Sefaköy Emrullah Efendi Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunda akşam vakti

Olay, akşam saatlerinde Sefaköy Emrullah Efendi Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, bir kişi ile dolmuş sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir süre devam etti; tartışma büyürken şahıs yanındaki bıçağı alıp dolmuş şoförüne bıçakla saldırdı.

Vatandaşların araya girmesiyle saldırı son buldu ve yaralanan olmadı.

Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Küçükçekmece’de tartıştığı dolmuş şoförüne bıçakla saldırdı

Küçükçekmece’de tartıştığı dolmuş şoförüne bıçakla saldırdı

İLGİLİ HABERLER

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MB Başkanı Karahan’ın Annesi Op. Dr. Hatice Karahan Uşak’ta Defnedilecek
2
Erzurum'da 112 Ekiplerine Stres Yönetimi Eğitimi
3
Isparta Hisarardı'da Köpek Ölümleri: Valilik İnceleme Başlattı
4
Derince'de Yelken Kulübüne Kaçak Tekne Baskını: 2 Tekneye El Konuldu
5
Güllü’nün Ölümü: Kızı ve 4 Kişi Adliyeye Sevk Edildi
6
Karabet Geçidi Ulaşıma Kapandı: Van-Bahçesaray'da Yoğun Kar ve Tipi
7
Diyarbakır’da 12.12 Bingöllüler Günü Coşkusu

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?