Küçükçekmece'de Dolmuş Şoförüne Bıçaklı Saldırı

Olay, akşam saatlerinde Sefaköy Emrullah Efendi Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, bir kişi ile dolmuş sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir süre devam etti; tartışma büyürken şahıs yanındaki bıçağı alıp dolmuş şoförüne bıçakla saldırdı.

Vatandaşların araya girmesiyle saldırı son buldu ve yaralanan olmadı.

Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

