Karasu'dan Kalkan CENK T Feribotu Chornomorsk'ta Balistik Füzeyle Vuruldu

Olay ve müdahale

Sakarya Karasu Limanı'ndan Türkiye merkezli bir firmaya ait, Panama bandıralı yolcu ve yük taşıyan CENK T adlı feribot, Ukrayna'nın Odessa hattında Chornomorsk Limanı'nda balistik füze ile vuruldu.

Gemide 116 tır, 116 şoför, 11 dorse ve 32 mürettebat olduğu öğrenildi. Limana yanaşan gemideki saldırı sonrasında çıkan yangın cep telefonu kameralarına yansıdı.

Firma açıklaması

Gemisi vurulan firma tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Karasu - Odesa hattında tır taşımacılığı yapan M/V CENKT isimli gemimiz, bugün yerel saatle 16.00’da Chornomorsk limanına yanaşmasının ardından balistik füze saldırısına maruz kalmıştır. Saldırı sonrasında gemimizin pruva tarafında meydana gelen yangına römorkörler, liman yangın söndürme birimleri ve gemi ekiplerimiz tarafından derhal müdahale edilmiş ve edilmeye devam edilmektedir. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanma bilgisi bulunmamaktadır. Mevcut bilgiler doğrultusunda hasar yalnızca maddi niteliktedir. Olay uluslararası denizcilik kuralları çerçevesinde değerlendirilmekte olup, ilgili resmi makamlarla tam işbirliği içinde süreci yakından takip ediyoruz"

Olayla ilgili gelişmeler ve resmi açıklamalar bekleniyor.

