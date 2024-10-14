Ankara'da Asansör Boşluğuna Düşen Çocuğun Ölümü: Üç İtfaiye Görevlisi Tutuklandı

Asansör Kazası Sadık Bir Çocuğun Hayatına Mal Olmuştu

Ankara'nın Sincan ilçesinde 23 Temmuz tarihinde yaşanan trajik bir olayda, asansör boşluğuna düşen bir çocuk hayatını kaybetti. Bu olay sonucunda, kusurlu bulunan üç itfaiye görevlisi tutuklandı.

Olayın Detayları ve Tutuklama Süreci

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İki çocuğun asansörde mahsur kalması üzerine çağrılan itfaiye ekipleri, kurtarma çalışmaları sırasında B.S.B isimli çocuğun asansör boşluğuna düşmesine engel olamadı. Talihsiz çocuğun hayatını kaybetmesi sonrası, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve itfaiye görevlileri E.A, B.Y. ve B.B'nin kusurlu olduğu belirtildi.

İtiraz Süreci ve Sonuçları

Başsavcılığın 25 Temmuz tarihli yazısı üzerine Ankara Valiliği, olayla ilgili soruşturma izni verdi. Gözaltına alınan itfaiye görevlileri, itiraz sürecine girdiyse de talepleri reddedildi. Ardından, şüpheliler adliyeye sevk edilerek, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandı.

Yetkililer, bu trajik olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdüğünü ifade etti. Herkesin hayatını kaybeden çocuğun yakınlarıyla birlikte olduğu bu zor günlerde, hukukun üstünlüğü adına sorumluların hesap vermesinin beklenildiği vurgulandı.